Ce magnifique trompe-l'oeil de Léon Keer remporte le prix de la plus belle fresque de l'année réalisée en France

Une fresque réalisée à Plougasnou a été désignée ce week-end comme la plus belle œuvre de street art réalisée en France l'an passé, à l'issue du concours Mx Arts Tour. Le vainqueur, l'artiste néerlandais Léon Keer, a reçu le Golden Street Art 2021. Léon Keer avait réalisé en juin dernier sur la façade d'une maison de la petite commune du Finistère cet impressionnant trompe-l’œil, précis jusque dans les moindres détails (admirez la petite étiquette usée sur le paquet de jouets) et baptisé Kit de secours.



Léon Keer l’a emporté devant l’œuvre réalisée à Calais par l’artiste rennais Aéro, qui représente un vieux pêcheur pensif peint dans un camaïeu de bleu, et celle d'une Marianne fédératrice peinte par Snake à La Seyne-sur-mer



La magnifique fresque en trompe-l'oeil de l'artiste néerlandais Léon Keer, réalisée à Plougasnou (Finistère), a remporté le Golden Street Art 2021 de la meilleure fresque réalisée en France. (LEON KEER)

"Une belle récompense", réagit Léon Keer

"Remporter un prix est une belle récompense et une reconnaissance. Il y avait tant de belles pièces de street art dans la sélection que cela a été une grosse surprise d’avoir été désigné gagnant", a réagi Léon Keer auprès de Franceinfo Culture.





Un hommage aux héros sauveteurs des mers

"J’ai eu cette idée sur place. Le bord de mer là-bas est magnifique et je pense que cela aide si l’on veut créer le sentiment que la peinture appartient vraiment à l’endroit", a ajouté le lauréat du Golden Street Art 2021.



"J’ai mis en avant les héros sauveteurs des mers, et je les ai honorés en mettant quatre bateaux différents dans mon paquet de jouets. Parce que lorsque j’étais enfant, j’ai toujours admiré les personnes qui, sans hésitation, s’engagent à aider ceux qui en ont besoin."



Cette vidéo montre toutes les étapes de la réalisation de la fresque de Léon Keer.

