À Genève, 20 artistes transforment un immeuble voué à la destruction en galerie éphémère

Une immense fresque recouvre les façades de cet immeuble situé à quelques kilomètres du centre de Genève. Un immeuble vidé de ses habitants qui doit être rasé en juin prochain pour laisser la place à un nouvel ensemble de deux cents logements. Mais avant sa démolition, vingt artistes, graffeurs mais aussi sculpteurs, en ont fait leur terrain de jeu. Ils ont investi neuf appartements, vingt pièces au total, qu’ils ont entièrement re-décorées de leurs œuvres.

"Le but, c’était plus que d’être une galerie éphémère, c’était vraiment de devenir une résidence pour artistes, où chacun pouvait échanger avec des anciens, des plus jeunes, piquer des techniques à certains, écouter les conseils d’autres. Les seules contraintes étaient de respecter la structure du bâtiment", confie l’organisateur Michael Vauthey.

"Finir en beauté"

L’organisme de logements sociaux propriétaire de l’immeuble n’a pas hésité un seul instant à laisser les clés à ces artistes et aujourd’hui, sa vice-présidente est ravie du résultat : "C’étaient des pièces à vivre, de gens comme vous et moi habitaient là, et tout d’un coup on arrive dans une cuisine rose avec plein de clins d’œil à l’art, mais en ayant récupéré le mobilier de l’immeuble, tout vient d’ici", explique Olowine Rogg. Cuisine, salon, chambre ou salle de bain, chaque artiste s’est approprié une des vingt pièces de neuf appartements.

Certains sont restés deux jours, d’autres deux semaines et ont totalement métamorphosé et redonné vie aux lieux. "C’était justement l’objectif, donner une belle fin de vie à ces immeubles qui sont anciens, vétustes, mal isolés et qui se dégradent trop et qui ne sont pas récupérables. Donc pourquoi ne pas finir en beauté ?", sourit Olowine Rogg. Vingt univers d’artistes sont à découvrir jusqu’au 13 avril, avant destruction.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par House Of Paint Geneva (@houseofpaint_art)

"House of Paint" - jusqu'au 13 avril 2022 - 110C route de Vernier 1219 Châtelaine-Vernier, Suisse - Les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 18h