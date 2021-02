Toujours fermé, le musée Rodin à Paris séduit le public avec son jardin de sculptures

Alors que les activités culturelles sont rares en raison du contexte sanitaire, le musée Rodin propose un joli moment d'évasion à Paris. L'ouverture du jardin de sculptures permet aux visiteurs d'admirer de célèbres oeuvres à l'air libre, sans jauge, un peu comme avant la crise du Covid. Une balade unique dans la capitale.

Le Penseur, Les Bourgeois de Calais ou encore La Porte de l’Enfer... trente sculptures de Rodin sont à admirer dans ce jardin de trois hectares. Certes, la végétation est encore en sommeil, mais les oeuvres, elles, trônent en maître dans cet exceptionnel écrin de verdure. Deux parcours thématiques ont été conçus à l'est et à l'ouest : le "jardin d'Orphée" où se trouve Orphée implorant les dieux et le "jardin des sources".



Le Penseur au jardin des sculptures du Musée Rodin (France Télévisions / M. Huguet)

Sous les premiers rayons printaniers, les visiteurs à la recherche de balades culturelles viennent ici admirer ces oeuvres installées à l'extérieur en 1908. "Les gens ont soif de revoir de belles choses, d'être dans un espace harmonieux où ils peuvent oublier l'ambiance stressante qui est partout avec nous", s'enthousiasme Clémence Goldberger, la responsable communication du musée Rodin.

Balade dans la galerie des marbres

Cette balade artistique et bucolique emmène aussi les visiteurs dans la galerie des marbres conçue en 1971. Les oeuvres présentées derrière des vitres ont été taillées, d’après les modèles de Rodin et sous sa direction, par des différents sculpteurs plus ou moins talentueux. On retrouve des portraits, des monuments ou des créations sur le thème de la mythologie.

La galerie des Marbres au Musée Rodin (France Télévisions / M. Huguet)

En attendant l'ouverture du musée dans le magnifique hôtel Biron, qui abrite notamment des milliers d'oeuvres de Rodin et de Camille Claudel, les visiteurs avides de culture et de belle nature peuvent se régaler dans ce somptueux jardin de sculptures.

Tarif : 6€ | Tarif réduit : 4,50€

Horaires : de 10h à 17h. Dernière entrée : 16h30.

Ouvert du mardi au dimanche.

77 rue de Varenne, 75007 Paris

http://www.musee-rodin.fr/