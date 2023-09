Le Louvre ouvre un nouvel espace de découverte de la sculpture, avec des dispositifs tactiles, auditifs, ludiques

Pour une fois, il est fortement recommandé de toucher : un nouvel espace du Louvre, "multisensoriel", invite sous les publics, enfants, adultes, mal voyants, visiteurs à mobilité réduite, à découvrir et comprendre la sculpture, du Moyen Âge au XIXe siècle

Temps de lecture : 1 min

Incitation à toucher, cartels en braille, langue des signes, jeux : le musée du Louvre ouvre à partir de jeudi un nouvel espace multi-sensoriel, dédié à la découverte de la sculpture par tous les publics.

Ce nouvel espace "pédagogique et inclusif" de 80 m2 est situé au cœur de l'aile Denon, sous les galeries des peintures qui abritent La Joconde de Leonard de Vinci.

Appréhender le rapport du sculpteur à la matière

Il a été conçu sur les bases de la toute première "galerie tactile" du musée, créée dès 1995 pour rendre le musée plus accessible au public mal voyant, au cœur du département des sculptures, a précisé Sophie Hervet, chef du service de la médiation graphique et numérique. Le nouvel espace la réinvente et l'enrichit.

"On a décidé de renouveler le concept en donnant des clefs de compréhension générales aux visiteurs pour répondre aux questions qu'ils se posent dans l'espace du musée", a complété Stéphanie Deschamps-Tan, conservatrice en chef au département des sculptures.

Le visiteur est appelé à mobiliser tout son corps pour appréhender le rapport du sculpteur à la matière. Moulages à toucher, cartels en braille, parcours en langue des signes, récits d'œuvres à écouter, audio-descriptions, plaques tactiles (marbre, bronze) ainsi que des supports permettant des manipulations afin d'aider tous les publics à découvrir et comprendre la sculpture du Moyen Âge au XIXe siècle.

Les matériaux et l'atelier du sculpteur

Argile, marbre, bois, plâtre... Les matériaux et leurs milieux naturels, l'atelier du sculpteur et les fonctions des œuvres sculptées ainsi que les outils qui servent à les réaliser sont ainsi présentés.

Louis XIV à cheval, masque mortuaire de Napoléon : des reproductions d'œuvres, disposées à une hauteur adaptée au jeune public et aux visiteurs à mobilité réduite, permettent aussi au public non voyant ou mal voyant de se constituer des repères formels et stylistiques, en les touchant.