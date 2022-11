La plus grande collection au monde des œuvres de Giacometti s'installe sous l'esplanade des Invalides

Situé dans l'ancienne gare des Invalides (ancien bâtiment Air France, ndlr) et les sous-sols de l'esplanade, la plus grande collection au monde des oeuvres de l'artiste Alberto Giacometti va s'installer en 2026.

Ce nouveau lieu de 6.000 m2 sera doté "d'un musée présentant en permanence et par roulement une grande partie des quelque 10.000 oeuvres de Giacometti rassemblées par la fondation (sculptures en plâtre et en bronze, peintures, dessins, objets d'art décoratif) dont la plupart ne sont actuellement pas accessibles au public", a indiqué à l'AFP Catherine Grenier, directrice de la fondation créée en 2003 à Paris par la veuve de l'artiste, Annette Giacometti.

L'atelier de Giacometti transferé

Il abritera aussi "des expositions d'art moderne et contemporain en lien avec l'esprit de Giacometti" et une "école de création non professionnalisante s'adressant à tous, enfants et adultes, expérimentés ou novices, proposant des cours dans des disciplines variées, encadrés par un groupe d'artistes", a-t-elle ajouté. L'institut Giacometti, situé dans le 14e arrondissement de la capitale, restera en place mais "ses activités seront repensées", selon Mme Grenier.

Il abrite actuellement l'atelier de Giacometti, d'une vingtaine de m2, qui sera transféré dans le futur musée. Le bâtiment de l'ancienne gare des Invalides et ses annexes souterraines, créés à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, seront entièrement rénovés dans le cadre d'un programme de la Ville de Paris. Les architectes Dominique Perrault et Pierre-Antoine Gatier, ainsi que le paysagiste Louis Benech imagineront la transformation de ce site.