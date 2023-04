Exposition "Hyper sensible" à Nantes : des sculptures aussi vraies que nature bluffent les visiteurs

Le Musée d’arts de Nantes accueille une exposition consacrée aux sculptures hyperréalistes. Un mouvement artistique peu exposé en France. La surprise du public est à la hauteur du réalisme de ces créations, à découvrir jusqu’au 3 septembre 2023.

L’exposition Hyper sensible rassemble une trentaine d’œuvres de 11 artistes internationaux, certaines sont inédites. Des sculptures d’hommes et de femmes qui sont une fidèle reproduction du corps humain et de ses postures. Un effet de miroir qui peut déconcerter.

France 3 Pays de la Loire : J. Poirier / V. Calcagni / N. Saliou-Tendron

Des détails saisissants

Le grain de peau, les cils ou encore les rides sont d’une très grande précision. La vieille dame de l’artiste américain Tip Toland a les joues gonflées d’air, les yeux écarquillés. Elle parait aussi vivante que les visiteurs qui passent devant elle et s’arrêtent interloqués. "C’est assez fou. Ce sont juste des sculptures et pourtant il y a une vraie émotion qui se dégage", explique un jeune homme. C’est grâce à l’attention portée aux détails et aux matières utilisées (bronze, grès, résine ou silicone) que les artistes du mouvement hyperréaliste arrivent à obtenir autant de réalisme. Ils n’idéalisent pas la représentation du corps. En conséquence, chacun peut se projeter, s’identifier. "C’est presque dérangeant de voir ces personnages qui nous regardent", confie une visiteuse.

Un gardien dupé

La sculpture hyperréaliste est née aux Etats-Unis dans les années 1960. Le mouvement connait un regain d’intérêt depuis une trentaine d’années. En France, c’est un art qui est peu présenté au public même si, jusqu’en mars dernier, le musée Maillol à Paris a accueilli l’exposition internationale itinérante Hyperréalisme, ceci n’est pas un corps. Le Musée d’arts de Nantes est la seule collection publique française à détenir une sculpture de l’artiste américain Duane Hanson, l’un des précurseurs de la sculpture hyperréaliste. Sa célèbre Flea Market Lady a quitté les réserves du musée pour rejoindre les autres sculptures venues du monde entier et prêtées pour l’exposition.

Installée sur une chaise, la femme du marché aux puces a joué un drôle de tour à un gardien. "Un soir, au moment de fermer les salles, il s’est adressé à cette dame. Evidemment, ce sont des situations très humoristiques qui révèlent aussi ce rapport entre le réel et l’irréel", raconte Katell Jaffrès, commissaire de l’exposition.

Exposition Hyper sensible, Musée des arts de Nantes, 10 rue Georges Clemenceau; jusqu'au 3 septembre 2023, ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h, nocturne jusqu’à 21h le jeudi.