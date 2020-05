Découvrez les "Mixartoys" du sculpteur Angelo Lembo, créatures tendres ou féroces, inspirées des jouets de son enfance

L'artiste d'origine sicilienne a récemment créé une statue monumentale aux abords de la gare TGV Champagne-Ardenne. Son Dino-Lego trône fièrement au milieu du rond-point de Bezannes pour indiquer la bonne direction aux voyageurs.

Angelo Lembo aime jouer avec les mots mais aussi, et surtout avec la matière. Le sculpteur a installé son atelier à Reims dans la Marne où l'on découvre ses Mixartoys, des créations directement inspirées des jouets de son enfance. Le nom vient de ce mélange (mix) de réalités et d'imaginaire associé au jouet (toys).

Des héros XXL

Angelo Lembo voit les choses en grand, en très grand, même. Tel le Minotaure, ses créatures gigantesques croisent les gentils personnages des dessins animés de notre enfance avec des monstres d'aujourd'hui. Le résultat est un mix de sérieux, de dérision, toujours inspiré par l'humeur du moment. Comme ce gorille qui doit sa naissance à la musique du rappeur américain Eminem. "Ça lui donne une énergie différente des autres, avec un peu de sensibilité on peut sentir la musique sous la peinture de chaque sculpture", explique Angelo.

Angelo Lembo dans son atelier et ses Mixartoys (France 3 Grand Est)

L'enfance avant tout

C'est dans l'atelier de sa mère couturière en Sicile que le petit Angelo découvre le pouvoir de créer avec ses mains. Durant de longues heures, il observe comment transformer un simple morceau de tissu en beau vêtement. "Je me disais quand je serai grand, je veux faire ça ! Je veux créer ! Je veux voir naître sous mes mains l’impensable, l’inimaginable !" confie-t-il. Et ce qui l'inspire dès son enfance, c'est l'univers des jouets. "J'avais cinq ans et je bricolais des jouets, je les repeignais, je les recollais, ça faisait des trucs immondes et puis maintenant, c'est de l'art", s'amuse le sculpteur. Mixartoys, les sculptures monumentales d'Angelo Lembo (France 3 Grand Est) L'acquisition d'un Mixartoy se fait avec un certificat d'adoption car le père créateur n'abandonne pas ses œuvres comme une simple marchandise.

Artiste polymorphe, Angelo Lembo a conçu les trophées des Grands Prix de Formule 1 d'Espagne et d'Allemagne. Trophée pour la formule 1 réalisé par Angelo Lembo (France 3 Grand Est)

La dernière création du sculpteur est à découvrir à Bezannes (Marne), sur le rond-point de l'Europe où un Dino-Légo accueille les voyageurs à l'entrée de la gare TGV Champagne-Ardenne.