Dans le Tarn, une exposition sur les œuvres abstraites d'Yves Millecamps tord le cou aux clichés sur la tapisserie

C'est une exposition qui repousse les clichés autour de la tapisserie, qui est parfois devenue dans l'esprit du grand public un élément de décoration démodé et poussiéreux. Au musée Dom Robert de Sorèze dans le Tarn, le travail de l'artiste Yves Millecamps est à l'affiche de l'exposition Tapisseries entre nature et science jusqu'au 2 octobre 2022. Le public peut y découvrir des dizaines de tapisseries aux motifs abstraits dessinés par l'artiste.

Chef de file de l'abstraction en tapisserie

"On sent qu'il y a des rythmes comme une musique", dit de ses tapisseries la commissaire de l'exposition Sophie Guérin Gasc. Né en 1930, Yves Millecamps a marqué par son originalité le renouveau de la tapisserie des années 1960-70. "Millecamps a respecté les canons de la tapisserie. Il fallait réduire le nombre de couleurs pour en faire des œuvres murales et non chercher à faire une imitation de peinture", poursuit Sophie Guérin Gasc.

Chef de file de l'abstraction en tapisserie, Yves Millecamps est d'abord un peintre. Il y a quelques années, il avait expliqué devant une caméra de France 3 avec quel soin il choisit les couleurs pour ses œuvres. "Ça n'a l'air de rien, mais comme je vous le dis, je mets un temps fou à trouver le ton juste".

L'exposition "Tapisseries entre nature et science" est à découvrir au musée Dom Robert à Sorèze dans le Tarn jusqu'au 2 octobre 2022.