À Rouen, on peut découvrir des œuvres du musée des Beaux-Arts les yeux bandés

Prière de toucher les oeuvres ! C'est une expérience étonnante que propose le musée des Beaux-Arts de Rouen : découvrir les sculptures non plus avec les yeux mais avec les mains ! Une initiative gratuite ouverte à tous les publics, voyants et non-voyants jusqu'au 18 septembre 2022.

Découvrir en touchant

Dans les salles du musée, des reproductions d'oeuvres placées au cœur des collections se laissent caresser par les visiteurs. "C'est souriant, avec la bouche ouverte", devine une femme qui se prête au jeu. Ces dispositifs tactiles donnent la possibilité aux personnes aveugles de découvrir la sculpture dans des conditions très favorables tout en permettant aux personnes sans aucune déficience visuelle de faire l’expérience sensuelle du toucher.

"C'est du bois ?", s'interroge une jeune visiteuse. Le jeu, qui s'apparente à une grande chasse au trésor, permet de changer le rapport aux œuvres, chacun à sa manière. "Il y a des gens qui expriment beaucoup, c'est assez marrant, il y a les textures qui dérangent, il y a celles qui plaisent, il y a la peur aussi ne pas avoir la vision", analyse une autre participante.

De l’éveil des sens à l’acquisition des connaissances, l’exposition se divise en quatre modules. Ils permettent d’appréhender les problématiques de la sculpture, la technique du toucher et d'être au plus près de la perception des non-voyants. "Toucher c'est beaucoup plus long mais ça éveille des sens que l'on utilise pas du tout d'habitude dans les musées et ça permet de travailler l'imaginaire", explique Frédéric Bigo, responsable du service des publics et commissaire de l'exposition.

Des oeuvres de plusieurs musées en régions

Pour créer ce parcours immersif multisensoriel, cinq musées des Beaux-Arts (Lyon, Nantes, Lille, Rouen, Bordeaux) ont mis en commun des reproductions d’œuvres de leurs collections – auxquelles s’ajoutent quatre reproductions du musée Fabre de Montpellier, initiateur du projet. Ces fac-similés offrent à la paume des mains une contemplation tactile de chefs-d’œuvre de l’Antiquité au XXe siècle sur le thème de la figure humaine. Une approche olfactive de la poussière de pierre, de la terre mouillée et de la fonte vient compléter le dispositif.



Pour ceux qui désirent lever le voile, les originaux sont à découvrir dans les cinq sites partenaires, comme La vierge à l’enfant en ivoire, exposée au musée des Antiquité de Rouen. À contempler avec les yeux seulement.

"L'art et la matière - Prière de toucher" au musée des Beaux-Arts de Rouen jusqu'au 18 Septembre 2022 - Ouvert tous les jours de 10 h à 18h. Fermé les mardis, les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre. Accès gratuit dans les collections permanentes