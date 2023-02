Pour la sortie de "The Fabelmans", le château de la Buzine consacre une exposition à la carrière de Steven Spielberg

A l'occasion de la sortie du 35e long-métrage de Steven Spielberg "The Fabelmans" (en salles le 22 février), le château de la Buzine à Marseille lui consacre une exposition exceptionnelle. De son enfance à nos jours, à travers décors, créatures inédites et anecdotes, nous est retracé l'itinéraire cinématographique d'un homme qui n'a cessé de capter l'extraordinaire à travers sa caméra.

A bientôt 76 ans, Steven Spielberg, père de famille nombreuse - sept enfants et 35 films - est un monstre sacré du 7e art. A l’occasion de la sortie de son dernier long-métrage, sans doute le plus personnel, The Fabelmans, le Château de la Buzine à Marseille, consacre une grande rétrospective au réalisateur américain. De E.T. aux Dents de la mer en passant par La liste de Schindler, sa carrière est passée en revue au travers de "props" (objets issus des films), d'affiches, de vidéos et d'anecdotes rassemblées pendant des mois par l'équipe du château. L'occasion de revenir en profondeur sur l'itinéraire d'un homme qui n'a cessé de conjurer la réalité par le biais de la fiction.

France 3 Provence-Alpes : F. Renard / S. Garat / A. Paule

"Je ne rêve pas la nuit, je rêve le jour, je rêve toute la journée; je rêve pour vivre", cette citation de Steven Spielberg résume bien la ligne directrice de l'exposition intitulée Steven & Spielberg - De l'ordinaire à l'extraordinaire. L'événement apparaît comme une plongée au cœur des thèmes emblématiques et récurrents dans l'œuvre du réalisateur américain. "C’est l’histoire qui le passionne. La guerre, qui l’obsède. Le racisme et l’antisémitisme, dont il a souffert adolescent ; la famille qui le replonge en enfance, l’avenir, qui le préoccupe : autant de sujets forts qui viendront s’ajouter à ses souvenirs de jeunesse pour donner ainsi du sens et de la gravité à ses films", décrit Valérie Fédèle, commissaire de l'exposition.

Une vie de cinéma

Un énorme travail de documentation a permis à l'équipe du musée de la Buzine de récolter des milliers d'informations et d'anecdotes qui permettent de décrypter l'œuvre de celui qui est aujourd'hui l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Immense réalisateur, mais aussi producteur incontournable via sa société de production Amblin Entertainment. Depuis ses débuts dans les années 60, Steven Spielberg est devenu un poids lourd de Hollywood. "En voyant toute son œuvre, on se dit que tous les films importants sont passés de près ou de loin par lui, c'est impressionnant", confie un visiteur.

Six mois de recherches ont été nécessaires pour proposer cette rétrospective qui regorge d'informations peu connues du grand public. On y apprend par exemple que Spielberg a réalisé le premier épisode de Columbo ou encore qu'il aimait, tout comme Alfred Hitchcock, faire des apparitions discrètes dans ses films. Une exposition "dans l'intimité" de Spielberg alors que sort The Fabelmans, premier film ouvertement autobiographique du réalisateur.

"Steven & Spielberg - De l'ordinaire à l'extraordinaire". Au Château de la Buzine à Marseille jusqu'au 5 novembre 2023.