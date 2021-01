Une exposition photos à ciel ouvert humanise les façades d'un village du Gard

L'exposition s'appelle "Au fil des rues - Un autre regard sur nos façades" et donne à voir dans le village de Pujaut le travail de quatre photographes de la région.

Dans le Gard, le village de Pujaut a trouvé une solution pour continuer à faire vivre la culture. Depuis le début de l'année, une vingtaine de photos ont pris place sur les façades des maisons. Ainsi, l'art n'est plus cantonné aux musées, il s'invite au coeur du village grâce au parcours Au fil des rues - Un autre regard sur nos façades. Quatre photographes professionnels et amateurs locaux ont produit des clichés grand format.

Les compagnons d'Emmaüs à l'honneur

Parmi les artistes participant, il y a Gilbert Scotti. Ses photos ont été exposées à Marseille, Avignon ou Arles, mais c'est bien la première fois qu'elles trouvent leur place tout naturellement sur les murs de son village. Pour l'occasion, il a souhaité rendre hommage aux gens de la rue. Il a choisi cinq portraits de compagnons d'Emmaus. "Là, c'est Cristina que j'ai photographiée en 2012 dans la communauté de Narbonne". Un regard social et humaniste qui ravit Marie. Elle a volontiers prêté le mur de sa maison pour y afficher le portrait de Cristina."C'est important que l'art vive et qu'il y ait des échanges", dit-elle.

Une expo à ciel ouvert

Au gré de la déambulation, l'amateur de photos découvre aussi le travail trois autres artistes. Damien Fontaine travaille en studio des portraits en noir et blanc très inspirés de l'art urbain, le tatouage et le sport. Le photographe professionnel Patrick Roux porte son regard sur la vie en mouvement et offre de très beaux clichés d'arbres.



Photo de Patrick Roux exposée dans le village de Pujaut (Gard) (France 3 Occitanie)

Quant à Rémi B. alias Duncan Macleod, originaire de Villeneuve-lès-Avignon, il capture des instants de vie pleins d'émotions. "Ce que j’aime avant tout, c’est de pouvoir partager mes clichés avec les gens et leur faire découvrir notre magnifique région et ses trésors", dit-il à propos de son approche.