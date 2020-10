Un Russe primé pour la meilleure photographie de faune sauvage, un Français récompensé dans la catégorie "invertébrés"

Sergey Gorshkov a été récompensé pour son cliché "The Embrace", une tigresse de Sibérie enlaçant un conifère et Franck Deschandol pour sa photo de guêpes coucou. Les prix sont décernés chaque année par le Muséum d'histoire naturelle de Londres.

Le prix de la meilleure photographie de faune sauvage de l'année du Muséum d'histoire naturelle de Londres a été décerné mardi au Russe Sergey Gorshkov pour son cliché "The Embrace", une image montrant une tigresse de Sibérie enlaçant un conifère dans l'Est de la Russie.

Il a fallu plus de 11 mois au photographe pour capturer cet instant au moyen d'appareils photo dissimulés. L'écrivaine et éditrice Rosamund Kidman Cox, présidente du jury de cette année, a décrit "des rayons de soleil hivernal bas mettent en évidence le sapin ancien et le manteau de l'énorme tigresse alors qu'elle saisit le tronc dans une extase évidente et inhale l'odeur du tigre sur la résine, laissant sa propre marque comme message".

Un aperçu unique d'un moment intime au cœur d'une forêt magique. Rosamund Kidman Cox, présidente du juryCommuniqué du Museum d'histoire naturelle de Londres

Un autre membre du jury, le Dr Tim Littlewood a de son côté rappelé que l'espèce était au bord de l'extinction au siècle dernier et s'est réjoui du résultat visible de la lutte contre le braconnage et la déforestation : "Grâce au pouvoir émotionnel unique de la photographie, nous nous souvenons de la beauté du monde naturel et de notre responsabilité partagée de le protéger", a-il écrit dans le communiqué accompagnant l'annonce des vainqueurs 2020.

Un Havrais récompensé pour une photo en baie de Seine

Franck Deschandol, originaire du Havre, a été sacré photographe de l'année dans la catégorie "invertébrés" pour une photo de guêpes coucou prise en 2019 dans la baie de Seine. Spécialisé dans la macrophotographie, il a expliqué à France Bleu Normandie qu'en raison de la rapidité des insectes, il a été obligé de développer un "matériel spécifique". "La chance a fait le reste", affirme-t-il puisque deux espèces sont apparues "dans la zone de netteté", ce qui en fait la rareté.

Le Français Franck Deschandol a décroché le prix de la meilleure photographie 2020 décerné par le Muséum d'histoire naturelle de Londres, catégorie "invertébrés", pour une photo de guêpes coucou prise en 2019 dans la baie de Seine. (FRANK DESCHANDOL / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2020)

Le nouveau "wildlife photographer of the year, category : behaviour : invertebrates" décroche une récompense de 1 250 livres, soit près de 1 400 euros. Sa photographie sera exposée au Muséum d'histoire naturelle de Londres, lors d'expositions itinérantes. Elle sera également présente dans le livre qui compile toutes les photos du concours.

Le Gardois Quentin Martinez décroche lui une mention honorable dans la catégorie "photojournalisme : cliché unique" pour une photographie illustrant le commerce de viande de brousse en Indonésie. Et le Montpelliérain Laurent Ballesta est promu pour deux photographies dans la catégorie "sous-marine".

Inscription pour le prix 2021 à partir du 19 octobre

Créé à l'origine par BBC Wildlife Magazine en 1965, alors appelé Animals, le concours tel qu'il existe aujourd'hui a été initié en 1984 par le Muséum d'histoire naturelle de Londres qui le gère depuis.

Les primés de cette année ont été sélectionnés parmi plus de 49 000 clichés venus du monde entier. Ouvert aux photographes de tous âges, nationalités et capacités, le prochain concours de Photographe animalier de l’année sera ouvert aux inscriptions le lundi 19 octobre 2020 et incluera de nouvelles catégories importantes axées sur l’impact des populations sur la planète.