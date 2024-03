Un parcours photographique dans la ville du Havre avec le festival "Are you experiencing"

Comme chaque année depuis 8 ans, le festival "Are you experiencing" organise des expositions de photographie contemporaine dans plusieurs lieux du Havre. L'objectif : offrir une expérience déambulatoire et immersive. À découvrir jusqu'au 30 avril.

C'est le mois de la photographie au Havre avec le festival Are you experiencing. Au total, 24 expositions sont organisées dans une quinzaine de lieux différents, l'occasion pour les visiteurs de profiter d'un parcours artistique à travers l'œil de différents photographes.

Pour cette édition 2024, l'exposition phare est celle de la reporter et photographe montréalaise Caroline Hayeur, connue notamment pour avoir documenté la culture techno et rave des jeunes de Montréal. Elle se dévoile aujourd'hui avec l'exposition Radioscopie du dormeur.

Festival Are You Experiencing Le festival havrais Are You Experiencing se déroule du 29 mars au 30 avril. (France 3 Normandie : I. Ganne / S. Cousineau / A. Delahaye)

Ainsi, l'artiste nous invite dans une balade intime avec des dormeurs photographiés et imprimés version grandeur nature. Elle s'est invitée dans 24 chambres canadiennes le temps d'une nuit et a capté 5 000 images infrarouges, du coucher au lever. Son travail a une visée à la fois esthétique, scientifique et sociale : elle souhaite mettre en lumière les comportements individuels et collectifs de l'être humain dans son sommeil.

"Il y a une beauté des gens dans l'abandon." Caroline Hayeur, photographe

"Dès les premières photos, ce qui m'a vraiment étonné, c'était la beauté des gens. Je me suis dit mince, on dirait des photos de mode, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi qui fais du documentaire. Quand on est dans un sommeil profond, on est vraiment dans une réflexion, quelque chose de paisible et ça se traduit dans les images", raconte Caroline Hayeur, photographe.

Le photographe Nicolas Wilmouth expose ses travaux au festival Are you experiencing du Havre à travers l'exposition "La nuit, je voyage". (France 3 Normandie : I. Ganne / S. Cousineau / A. Delahaye)

Les paysages de Nicolas Wilmouth

À chaque artiste, son regard. Le photographe Nicolas Wilmouth, lui, s'intéresse aux paysages avec l'exposition La nuit, je voyage. De la pointe Bretonne au quai Southampton, jusqu'à Londres, il est allé chercher des clichés aux allures de tableaux, avec du grain, de la matière et une part de mystère.

"Ce que j'aime dans la photographie, c'est interpréter les choses et pas juste les représenter, un peu comme le faisaient les pictorialistes au début du 20e siècle. L'idée, c'est plutôt de s'approprier quelque chose et de se dire : je vais le montrer de cette façon", explique Nicolas Wilmouth.

Au total, 24 photographes sont à découvrir un peu partout dans la ville du Havre jusqu'au 30 avril.

Festival "Are you Expériencing". Le Havre. Jusqu'au 30 avril 2024. Plus d'informations sur le site de l'événement.