Steve Mc Curry et Michel Munier rendent hommage au monde et au vivant pour les 25 ans du Festival de photo animalière et de nature

La 25e édition du Festival de photographie animalière et de nature de Montier-en-Der en Haute-Marne se tient jusqu'au 20 novembre 2022. Au programme : expositions, conférences et spectacles autour de la beauté de la nature.

Depuis 25 ans, le festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der (Haute-Marne) fait rayonner les trésors de la planète. Cette année, l'événement accueille jusqu'au 20 novembre 2022 une centaine d'expositions et plus de 2000 photos. Réparties sur quinze sites de six communes, elles jalonnent le parcours du visiteur et présentent le travail des plus grands photographes du genre.

Parmi eux, l'Américain, Steve McCurry. "C'est incroyable d'être ici, c'est un festival presque unique au monde pour célébrer la nature et les animaux, je suis très heureux d'être là", assure-t-il.

France 3 Champagne-Ardenne / Charlotte Meunier / Maxime Meyer

Steve McCurry, récit d'un géant

D’un éléphant, appuyant tendrement sa tête contre l’arbre où s’est perché son maître, à un chien conduit parmi les ruines de Kaboul à l’arrière d’un vélo, les images de Steve McCurry racontent mille histoires, chacune porteuse d’une leçon d’humanité.

Le célèbre photographe présente ses photos d’animaux préférés, balayant la planète de l’Asie aux Caraïbes, des États-Unis à l’Europe."Je fais de la photo de nature mais la plupart du temps c'est pour montrer des chiens, des chats, des chevaux et des éléphants et comment ils coexistent avec l'homme. Des fois c'est une belle histoire, d'autres fois c'est beaucoup plus triste. Je pense que nous devons être plus attentifs, avoir plus de compassion pour le vivant".

Des histoires tristes comme celle de ces chameaux errant au milieu du désert en feu du Koweit lors de la guerre du Golfe en 1991. "Je les ai suivis pendant un moment, je voulais leur donner de l'eau et de la nourriture, et finalement je les ai perdus de vue dans la fumée et je ne sais pas ce qui leur est arrivé", se souvient-il.

Steve McCurry devant la photographie des chameaux durant la guerre du Golfe en 1991 (France 3 Champagne-Ardenne)

Parmi les clichés de Steve McCurry, il y a cette photo devenue icône des souffrances infligées aux Afghans, durant la guerre menée par l’Union Soviétique à partir de 1979. La petite afghane aux yeux verts qui a fait le tour du monde émeut encore le photographe. "C'est un moment où tous les éléments se sont réunis, la lumière, l'expression du visage, un moment incroyable qui a fait ressortir son humanité, c'était il y a presque 35 ans et c'est toujours aussi fort", confie-t-il. À l’époque, le portrait d’Afghan Girl, dont l’identité n’est pas connue, est comparé à la Joconde. En 2002, ce visage aura enfin un nom, celui de Sharbat Gula.

Le photographe Steve McCurry devant le portrait de la jeune Afghane du camp de réfugiés en 1985 (France 3 Champagne-Ardenne)

Exposition Steve McCurry à la Halle au Blé de Montier-en-Der jusqu'au 20 novembre.

Le grand tétras dans l'objectif de Michel Munier

Dans son livre, L’oiseau-forêt, Michel Munier rassemble des photos du grand tétras. Un oiseau rare et mystérieux qu'il traque depuis près de 50 ans dans les sous-bois des Vosges.

France 3 Champagne-Ardenne / Charlotte Meunier / Maxime Meyer

Michel Munier, le père de Vincent, est un fervent défenseur des vieilles forêts des Vosges. Dans les années 1970, il a arpenté le massif vosgien, par tous les temps, et fait la rencontre déterminante d'un oiseau aux mœurs discrètes et mystérieuses : le grand tétras. "Pour moi c'était un oiseau magique puisqu'il vivait dans des conditions froides en hiver par un mètre ou deux de neige", raconte-t-il.

Il va lui consacrer des milliers de jours, de nuits et de crépuscules pour découvrir les indices de sa présence et s’imprégner de l’architecture forestière qu’il affectionne. Plus de 800 nuits d’affût, immobile, blotti sous les massives branches d’un vieux sapin. Cet oiseau est devenu son maître à penser, son guide de la connaissance et son moteur. "C'est toute sa vie, et je me suis rendu compte à quel point c'était important d'avoir eu des parents qui m'ont ouvert les yeux sur la beauté des vivants", assure Vincent Munier auteur de La panthère des neiges.

Le grand tétras, oiseau mystérieux en voie de disparition de la forêt des Vosges à l'honneur du livre de Michel Munier "L'oiseau-forêt" (Michel Munier)

Dès 2003, Michel Munier constatait déjà l'extinction progressive du grand tétras dans les massifs vosgiens. Une disparition de ces populations provoquée, selon lui, par deux causes principales. "On a géré la forêt pour la production de l'homme, donc on a détruit son habitat et quand l'ONF a développé son regard sur cette forêt il y a eu un développement touristique et ça a été un drame pour cet oiseau car il ne trouvait plus la quiétude qu'il a comme dans les pays scandinave", déplore le naturaliste.

"L'oiseau-forêt" de Michel Munier sera disponible au festival, juste avant sa sortie en librairie le 24 novembre 2022.

Le festival international de photo animalière et de nature se poursuit à Montier-en-Der jusqu'au 20 novembre 2022