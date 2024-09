Sophie Calle parmi les lauréats du Praemium Imperiale, considéré comme le "Nobel des arts"

L'artiste française est lauréate dans la catégorie peinture. Avec elle, notamment, la Portugaise Maria João Pires en musique, le Taïwanais Ang Lee en cinéma et le Japonais Shigeru Ban en architecture.

L'artiste française Sophie Calle et le cinéaste taïwanais Ang Lee font partie des lauréats du 35e Praemium Imperiale, considéré comme le "Nobel des arts" et qui consacre chaque année des artistes internationaux dans cinq disciplines : peinture, sculpture, théâtre-cinéma, musique et architecture.

La sculptrice colombienne Doris Salcedo, la pianiste portugaise Maria João Pires et l'architecte japonais Shigeru Ban font également partie des lauréats, selon le palmarès annoncé mardi 10 septembre simultanément à Paris et Tokyo par les organisateurs.

Le Praemium Imperiale a été créé en 1988 par la Japan Art Association et octroie à chaque lauréat la somme de 15 millions de yens (environ 88 000 euros actuels). La cérémonie de remise du prix aura lieu le 19 novembre à Tokyo.

Sophie Calle, artiste conceptuelle, photographe, vidéaste

La plasticienne a fait l'objet de nombreuses expositions depuis 1970 à travers le monde. Elle a développé une oeuvre métaphysique et conceptuelle qui utilise tous les médias et s'appuie principalement sur l'autofiction, s'intéressant beaucoup au regard, au langage, à la disparition et à la mort. Elle présentera prochainement une exposition à Minneapolis aux Etats-Unis et en novembre prochain une autre à Tokyo, en relation avec le peintre français Toulouse Lautrec. Entretemps, jusqu'au 29 septembre 2024, l'artiste investit une crypte d'Arles dans le cadre des Rencontres de la photographie avec son exposition Finir en beauté.

Sophie Calle, "Pablo Picasso, La Chèvre", 1950 2023, Bronze, papier tyvek, Musée national Picasso-Paris (Photographie © Maxime Champion © Sophie Calle/ ADAGP, Paris 2023 ; celle de Serena Carrone © Serena Carrone.)

Le réalisateur Ang Lee, premier artiste taïwanais à recevoir le Praemium Imperiale

On lui doit notamment Garçon d'honneur (1993), Raison et Sentiments (1995), Tigre et Dragon (2000) ou encore Le Secret de Brokeback Mountain (2005).

Doris Salcedo, première artiste colombienne à recevoir le Praemium Imperiale

La sculptrice Doris Salcedo réalise des installations et des interventions in situ, au travers d'oeuvres qui explorent les thèmes de la violence, de la perte, de la mémoire et de la douleur, en utilisant des matériaux familiers tels que meubles en bois, vêtements ou pétales de fleurs qu'elle transforme de façon métaphorique.

Installation "Quebrantos", de l'artiste colombienne Doris Salcedo, en hommage aux leaders sociaux assassinés dans le pays, sur la Place Bolivar, à Bogota, en Colombie, le 10 juin 2019. (JUANCHO TORRES / ANADOLU AGENCY)

Maria João Pires lauréate pour la catégorie musique

La pianiste portugaise Maria João Pires a été propulsée sur la scène internationale dès ses premiers récitals au Queen Elizabeth Hall de Londres en 1986 et au Carnegie Hall de New York en 1989. Elle se produira le 8 novembre à la Philharmonie de Paris.

Shigeru Ban, un architecte japonais récompensé

Shigeru Ban, qui vit entre Tokyo, New York et Paris, a révolutionné l'architecture par son utilisation de matériaux nouveaux et par ses conceptions originales avec des oeuvres dans le monde entier, telles le Centre Pompidou-Metz (2010), le Musée préfectoral d'art d'Oita (2015) ou La Seine Musicale (2017).