"Son œil dans ma main" : le regard de Raymond Depardon sur l'Algérie d'hier et d'aujourd'hui à Villeurbanne

Née du livre d’art conçu par les éditions Barzakh à Alger, l'exposition "Son oeil dans ma main" apporte un regard nouveau sur l’Algérie de 1961 et de 2019, à travers l’œil du photographe Raymond Depardon et la main de l’écrivain Kamel Daoud.

Raymond Depardon a pris ces photos en 1961. À l'époque, il avait 18 ans quand une agence de presse l'envoie en Algérie. Avant de rejoindre Evian pour suivre les négociations de paix avec la délégation algérienne, le photographe saisit des tranches de vie mais aussi et non sans difficulté des scènes de la guerre d'indépendance de l'Algérie qui avait débuté sept ans auparavant.

Les officiers de l'armée française nous cherchaient pour nous casser la gueule. Parce qu'à l'époque, il ne fallait jamais parler de la guerre". Raymond Depardon Photographe

Un pont entre deux époques

Au fil du parcours de l'expostion où les textes de Kamel Daoud et les images de Raymond Depardon se répondent, le public est invité à se glisser dans la vie des Algériens à deux époques différentes, 1961 et 2019, pour vivre ou revivre l’indépendance de l’Algérie. Des photos anciennes côtoient celles d'aujourd'hui. Un projet mené avec le journaliste et écrivain Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt du premier roman en 2015 avec Meursault contre-enquête, une histoire dans la continuation de l'Etranger d'Albert Camus. Cette collaboration aura permis à Raymond Depardon de se sentir "un homme de l'universel", libéré de "l'histoire compliquée entre la France et l'Algérie".

En dialogue avec cette exposition consacrée à l'Algérie, le Pôle Pixel invite l’artiste Karim Kal à présenter “Environ Alger”. Ce projet présente six photographies grand format prises de nuit, à Alger entre 2014 et 2015, dont certaines inédites produites et dévoilées spécialement à cette occasion.

L'exposition "Son oeil dans ma main, Algérie 1961-2019" est à découvrir jusqu'à fin mars 2023 au Pôle Pixel de Villeurbanne, capitale française de la culture jusqu'en novembre de cette année.