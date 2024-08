Photographie : les plages inspirent les clichés engagés de Martin Parr

Pendant plus de 30 ans, le photographe britannique a capturé les moments les plus gênants des plagistes du monde entier, dans ce moment particulier de leur vie que sont les vacances estivales.

Une série d’images, qui ressemble de prime abord à un banal album de photos souvenir. Pourtant, les photos de plage de Martin Parr s’invitent parfois jusque dans des discussions politiques. Depuis les années dans sa terre natale, l’artiste britannique saisit les instants de vie des touristes sur le sable juillettiste ou aoûtien.

Bienvenue à “punk plage”

Du Brésil à la Chine, Martin Parr prendra des clichés de parasols, de ballons, de maillots de bain et de coups de soleil tous plus “kitsch” les uns que les autres, comme un message ironique “so british” et blagues à froid, toujours à la recherche du bizarre et du voyeurisme assumé, explique-t-il. Reprenant certains codes des visuels de la publicité, ce chroniqueur des temps modernes en profite entre autres, et naturellement, pour pointer du doigt les dérives du tourisme et de la consommation de masse.