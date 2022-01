Nice : laissez-vous emporter par les vagues du photographe Bruno Bébert

Depuis le 31 décembre 2021, face au Negresco, les passants qui arpentent la Promenade des Anglais peuvent découvrir l'exposition 10 Vagues. Il s'agit de dix "portraits de vagues" réalisés par le photographe niçois Bruno Bébert.

Développées en grand format (1m80/1m20), ces photos ont été prises de 2011 à 2021. Une photo par année, toujours depuis le même endroit, au niveau des pergolas de la célèbre Promenade. Un cadre qui donne aux photos une autre dimension et une vraie profondeur.

Bruno Bébert a grandi à Nice. La photo, il a baigné dedans : dans sa famille, depuis son grand-père, on est chasseur d'images de père en fils. Correspondant pour des agences de presse, Bruno Bébert a travaillé pour plusieurs célèbres magazines dont Time et Paris Match.

Alors qu'il était habitué à contempler et à saisir des moments exceptionnels, c'est pourtant la photo d'une "simple" vague qui a donné une impulsion différente à sa vie.

"Bruno Bébert 10 Vagues" sur la Promenade des Anglais à Nice. (C. Napoli / France Télévisions)

Jour de tempête à Nice

Il raconte : "Le 8 novembre 2011, j'étais devant le Negresco, pour faire un reportage sur la tempête, phénomène assez rare à Nice. Il y a avait de l'eau au niveau de la chaussée, c'était assez impressionnant. En regardant une vieille dame s'approcher au niveau des pergolas, j'ai vu une vague immense se dessiner derrière elle. Je me suis dit que ça ferait peut-être une bonne image. J'y vais et là, rien ! J'attends 40 minutes et au loin je vois arriver une sorte de lame de fond qui vient et qui explose et là, je shoote, je shoote".

Malgré la tempête, c'est une photo qui a un côté zen, tranquille, reposant. Je pense que ça vient du banc qui est là, comme ça, on se demande pourquoi et derrière, c'est la furie. Bruno Bébert Photographe

Bruno Bébert devant le cliché de la vague prise en novembre 2011 et qui l'a rendu célèbre. (C. Napoli / France Télévisisons)

Sur le moment, il est conscient que son cliché peut faire une belle image pour une carte postale et l'envoie à son agent. Quelque temps plus tard, il est diffusé dans les pages du Figaro Magazine avec une légende dithyrambique : "Ce cliché est probablement l’un des plus beaux que nous n’ayons jamais publiés. On croirait un tableau de Magritte… Seul un peintre aurait pu normalement inventer un tel contraste avec la fureur des éléments, mais c’est un photographe qui l’a capturé."

Cette photo a suscité beaucoup d'enthousiasme à travers les réseaux sociaux, auprès des professionnels de l’art et des collectionneurs du monde entier.

"Bruno Bébert 10 Vagues" sur la Promenade des Anglais à Nice. (C. Napoli / France Télévisions) Depuis ce jour-là, Bruno Bébert va photographier ses Vagues, de jour comme de nuit, en toutes saisons et par tous les temps, avec ou sans le banc.

"Bruno Bébert 10 Vagues" sur la Promenade des Anglais à Nice. (C. Napoli / France Télévisions) Exposition photographique "2011 – 2021 Bruno Bébert 10 Vagues"

Jusqu'au 31 janvier 2022

Sous la pergola, face à l’hôtel Negresco (37, Promenade des Anglais) à Nice

Entrée libre et gratuite