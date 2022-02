“Mots et maux de femmes” : l’exposition itinérante qui brise le tabou autour des violences faites aux femmes

Des photos "chocs" de femmes : visages tuméfiés, agressées physiquement et sexuellement... Ce sont les clichés exposés au cœur du tribunal de Draguignan dans le Var, jusqu’au 8 mars. Une exposition temporaire et itinérante réalisée par le collectif Mots et maux de femmes, pour sensibiliser le plus grand nombre aux violences intrafamiliales, physiques comme psychologiques.



“C’est l’occasion de toucher un public supplémentaire, le public concerné et les autres personnes qui viennent dans le cadre d’autres audiences”, explique Coralie Guillermou, juriste spécialiste des violences intrafamiliales.

Effet miroir

Ce sujet tabou, exposé au grand jour grâce à ces photos, permet de sensibiliser les témoins à reconnaître les signes de ces violences et aider les victimes. Mais ces clichés permettent aussi d’agir directement auprès des victimes, en agissant comme un “effet miroir” auprès de ces dernières.

L’objectif est de leur faire prendre conscience de leur situation et les encourager à en sortir. “Entre l’idée que ça ne recommencera plus, les promesses, les démarches... Il faut qu’à un moment donné, les femmes se disent : ce que l’on me promet si je quitte cette personne, ça ne sera pas pire que ce que je vis actuellement. Donc il faut que ça s’arrête”, explique Nathalie Fèvre, présidente du tribunal judiciaire de Draguignan.

113 féminicides en 2021

Les violences intrafamiliales restent un sujet au cœur de l’actualité. En 2021, 1 348 affaires de ce genre ont été signalées au tribunal de Draguignan, soit 9 % de plus qu’en 2020. Au niveau national, 113 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint l’an dernier, selon le collectif Nous toutes.



L’exposition Maux et mots de femmes continue son itinéraire dans toute la France, au total l’exposition s’arrêtera dans 500 villes. La prochaine étape sera les Outre-mer début mars : Martinique, Mayotte, La Réunion...