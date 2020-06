Mélancoliques et fascinants, les vestiges de notre société immortalisés par un photographe adepte de l'urbex

Passionné d’exploration urbaine, un photographe autodidacte de Haute-Saône immortalise des lieux abandonnés. Un travail à la fois esthétique et historique.

Si vous aimez visiter discrètement et parfois illégalement des sites désaffectés, alors vous faites partie des "urbexeurs". Urbex, c’est le nom abrégé de l'anglais "Urban Exploration". Une pratique qui a émergé en France dans les années 80 nous dit Wikipédia.

Sébastien Wasseler est donc un urbexeur qui va bien au-delà de sa région, la Haute-Saône, pour dénicher des lieux autrefois grouillant d’activité mais que l’homme a fini par délaisser et oublier, à l’image de cet ancien parc d’attractions qui ressemble à un décor de cinéma à la Cineccita qu'il nous emmène visiter. Ici, c’est un film sans parole qui se joue tant le lieu dégage une âme, un parfum de nostalgie désuète, à la fois mystérieuse, poétique et parfois inquiétante.

Des lieux façonnés par l'homme

En immortalisant ces lieux fantomatiques, Sébastien Wasseler nourri deux passions personnelles, celle de l’image et de l’histoire. Une matière qu’il enseigne (sous un autre nom) à des collégiens. Son travail fait figure de témoignage historique car ces clichés racontent souvent des univers façonnés et exploités par l’homme, qui s’en est désintéressé quand les activités qu'ils abritaient n’étaient plus rentables.

Un lieu désaffecté, c’est un lieu qui n’a pas la destinée qui était prévue donc ça interroge. La photo permet de leur donner une seconde vie, un accès à la postérité et à l’immortalité.Sébastien Wasseler Photographe