Man Ray : comment cet artiste américain a révolutionné la photographie

C'est un artiste qui aura marqué sa génération ainsi que tous les peintres et photographes qui auront suivi. Man Ray a révolutionné la photographie en réinventant la photo de mode. L'Américain, arrivé à New York au début des années 1920, était un jeune peintre surréaliste. Il se cherchait encore. Il accepta de devenir photographe de mode en France, un métier nouveau pour l'époque. Il surprend l'opinion publique en maquillant des bustes de plâtre comme si c'étaient des mannequins, tout en faisant poser des mannequins... comme si c'étaient des statues !

Son œuvre la plus célèbre est l'une des moins travaillées

Xavier Rey, du musée Cantini de Marseille (Bouches-du-Rhône), souligne le grand génie de cet artiste : "En matière d'effets photographiques, c'est lui qui va sortir du cadre et ouvrir le champ des possibles." Man Ray aura inventé toute une série de photographies très fantaisistes. Il superpose deux négatifs ou bien recadre une image pour mieux l'accessoiriser. Et pourtant, son œuvre la plus célèbre, Le Violon d'Ingres, est l'une des images les moins travaillées. Il s'agissait surtout d'un clin d'œil surréaliste à Jean-Auguste-Dominique Ingres, portraitiste du XIXe siècle passionné de violon.

L'œuvre de Man Ray est à l'honneur au musée Cantini de Marseille jusqu'au 20 mars.

