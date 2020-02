Les photos glacées de Bertrand Bodin exposées dans un igloo à Orcières

L'exposition intitulée "Délices de gel" est à découvrir dans un igloo construit sur la base de loisirs d'Orcières dans les Hautes-Alpes.

Cet hiver, la célèbre station de ski d'Orcières-Merlette, dans les Hautes-Alpes, a installé deux igloos dédiés au travail de trois photographes. L'exposition de Bertrand Bodin, intitulée Délices de gel, permet de découvrir les beautés de la nature.

Un igloo transformé en galerie photo

C'est toujours avec la plus grande chaleur que Bertrand Bodin accueille les visiteurs à l'entrée de l'igloo. "Venez, rentrez, vous allez voir la magie !", dit-il avec enthousiasme à la petite famille qui s'engouffre dans cette galerie photo atypique. "Il y a une très belle lumière dans l'igloo et il y a un côté un peu intimiste, on peut porter un regard posé", savoure-t-il. Le temps de cette exposition, le photographe haut-alpin prend la casquette du guide-conférencier. De l'autre côté de l'objectif, il explique toute sa démarche photographique.

Bertrand Bodin devant l'igloo galerie photo (BERTRAND BODIN)

Une nature de glace

Depuis plus de vingt ans, Bertrand Bodin immortalise des moments très éphémères de la nature. Des images captées dans "ses frigos naturels haut-alpins" comme il les nomme. Une exploration solitaire et contemplative sur les hauts sommets des Ecrins ou dans les vallées très froides du Valgaudemar et de Freissinières qui lui permet de fixer pour l'éternité les dentelles de givre. "Les photos sont magnifiques, on ne voit pas tout ça nous quand on se promène dans la nature, c'est vraiment l'oeil du photographe et dans l'igloo c'est superbe", s'extasie une visiteuse.

Affiche de l'exposition "Délices de gel" (BERTRAND BODIN)

Un deuxième igloo accueille les photographies de Sofie Photographie et Christiane Coppé.