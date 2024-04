Le regard de 200 photojournalistes sur la France d’après-Covid au cœur d’une exposition exceptionnelle à la BnF à Paris

C'est la plus importante commande publique en matière de photographie. En octobre 2021, le ministère de la Culture décide, dans le cadre du plan de soutien à la filière presse, de confier à la Bibliothèque nationale de France (BnF) la mise en œuvre d'une grande commande photographique destinée aux photojournalistes. Deux-cents d'entre eux sont sélectionnés pour dresser, en un an et demi, le panorama de la France après la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Une exposition à voir jusqu'au 23 juin à la BnF.

Cette "Grande commande", intitulée Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire, a été dotée d'un budget de près de 5,5 millions d'euros. Figures reconnues du photojournalisme ou jeunes talents prometteurs, chacun d'entre eux a été financé à hauteur de 22 000 euros pour mener à bien son projet. En tout, ce sont 2 000 clichés qui ont été retenus et intègrent les collections nationales de la BnF, parmi les plus riches au monde, avec plus de 6 millions de clichés conservés.

Exposition "La France sous leurs yeux" à la Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand. . (FRANCE 3 PARIS / D. Morel / M. Movsissian / S. Sonder)

Leur travail est à découvrir en ce moment à la BnF François-Mitterrand avec l'exposition La France sous leurs yeux - 200 regards de photographes sur les années 2000. Une sélection de plus de 400 clichés qui montre la variété des approches choisies par les photographes pour documenter l'après-Covid, et les bouleversements sociétaux que cela a pu entraîner.

Des regards souvent portés sur les plus jeunes et les plus âgés, les deux catégories les plus affectées par la pandémie. Je pense qu'il y avait un souhait des photographes d'aller à la rencontre de ces deux populations pour comprendre comment ils l'avaient vécue, comment ils sortaient de cette crise. Et aussi comment la jeunesse reprenait vie, explique Emmanuelle Hascoët, co-commissaire de l'exposition, chargée de mission au département des Estampes et de la photographie à la BnF.

L'ensemble des travaux des 200 lauréats sont consultables sur le site dédié à la Grande commande. Les clichés présentés à la Bibliothèque François-Mitterrand sont eux regroupés dans le catalogue de l'exposition édité par la BnF.

"La France sous leurs yeux - 200 regards de photographes sur les années 2000", jusqu'au 23 juin 2024, Bibliothèque François-Mitterrand, quai François Mauriac, 75013 Paris. Fermé le lundi. Informations et billetterie sur le site de la BnF.