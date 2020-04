La Maison européenne de la photographie lance "Fenêtre ouverte", un concours de photo confiné sur Instagram

Sans sortir de chez vous, participez à un concours de photographie, "Fenêtre ouverte", organisé par la Maison européenne de la photographie

A vos appareils photo ou vos smartphones : la Maison européenne de la photographie vient de lancer sur Instagram un concours, "Fenêtre ouverte", dans le cadre de l'opération "Fenêtre sur l'autre" de la Ville de Paris.

"Dans le contexte du confinement qui nous est imposé par le développement de l’épidémie Covid-19, la fenêtre prend une dimension nouvelle : frontière entre un monde intérieur et un extérieur temporairement inaccessible, elle est à la fois vecteur de rêveries artistiques potentielles et cadre", remarque la Mep.

Elle convie donc tous les photographes, amateurs ou professionnels, à "réaliser une œuvre photographique mettant en scène cet objet du quotidien qu'est la fenêtre : autour de la lumière qu'elle introduit dans notre intérieur, de la frontière, la vitrine, l'ouverture qu'elle constitue...", sans contrainte de format (portrait, paysage ou carré) ni de couleur (couleur ou noir et blanc).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MEP (@mep.paris) le 7 Avril 2020 à 5 :30 PDT

Le concours lancé avec une photographie de Marguerite Bornhauser

Le concours a été lancé avec une première photographie de Marguerite Bornhauser (ci dessus : Journal de confinement, deuxième semaine, 2020. © Marguerite Bornhauser). Vous êtes invités à partager vos photographies (une par personne) par post Instagram en mentionnant @mep.paris et #fenetreouverte #fenetresurlautre. Seules les publications émises par des comptes non privés pourront être prises en compte.

En fonction de la crise du coronavirus, à l’issue du confinement, un jury composé de Simon Baker, le directeur de la MEP, de Pascal Hoël, responsable des collections de la MEP et de l’artiste Marguerite Bornhauser, établira une pré-sélection de six photographies qui seront publiées sur le compte Instagram de la Mep et le public sera invité à voter pour celle qu'il préfère. Les trois participants au concours qui auront recueilli le plus de "j'aime" remporteront chacun un abonnement annuel à la MEP, le partage de leur photographie dans le feed de la MEP. Le premier gagnera aussi un tirage Picto de sa photographie.

Le règlement complet est à trouver sur le site de la Mep.

Vidéos chez vous avec le Forum des images

Dans le cadre de l'opération Fenêtre sur l'autre, la Ville de Paris vous appelle aussi, en association avec le Forum des images, à réaliser des vidéos de 60 secondes maximum, pour "construire ensemble la mémoire de cette période hors du commun". Depuis chez vous ou depuis votre fenêtre.

Les vidéos considérées comme "les plus créatives et originales" seront intégrées à la collection des films amateurs du Forum des images.