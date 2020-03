L'exposition "Send Nudes" à la Centrifugeuse de Pau : le nu féminin dans tous ses états

"Send Nude" est une exposition consacrée à la nudité des femmes. Ces corps féminins photographiés sans filtres sont rassemblés dans une exposition à voir jusqu'au 20 mars à la Centrifugeuse de Pau.

Cette année, le centre culturel la Centrifugeuse à Pau, a choisi de faire la part belle aux femmes dans sa programmation musicale mais aussi avec cette exposition Send Nudes.

Le nu et le corps des femmes ont en effet depuis toujours inspiré les peintres, photographes et illustrateurs avec chacun sa propre vision, qu'elle soit politique, érotique ou pornographique. Deux doctorantes en histoire de l'art se sont emparées de ce sujet. Elles ont organisé Send Nudes dans la galerie du campus universitaire pour offrir un champ d'expression aux artistes femmes et aux modèles. Ici, aucun cliché n'est retouché. Le corps des femmes est photographié à l'état brut, sans pudeur, loin des clichés et stéréotypes.

Un nu féminin, ce n'est pas forcément un nu qui est érotique mais qui peut être un élément de narration dans une photo qui est autre chose que le sexeMarion Cazaux, commissaire de l'exposition

Une exposition féministe

Toutes les photos exposées ont été sélectionnées sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour la plupart. Send Nudes qui fait aussi écho à la journée internationale des femmes est une belle occasion de renverser les stéréotypes.

Cette exposition se veut un espace d'expression libre au sein duquel les démarches et recherches des femmes artistes sur le corps sont valorisées. C'est un lieu d'expression où la représentation des femmes évolue et la question du respect de la femme dans le monde sans cesse questionné.

Extrait de l'affiche de l'exposition (France Télévisions)

"Send Nudes" à La Centrifugeuse jusqu'au 20 mars - Maison de l'étudiant 64012 Pau : tél : 05 59 40 72 93