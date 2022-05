États-Unis : White Sands, un désert au sable blanc

Le grand parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique (États-Unis) est un désert aux allures de montagne, avec son sable blanc. Il attire de nombreux visiteurs et se révèle une source d'inspiration pour les photographes.

Est-ce de la neige ou du sable ? Un mélange de Sahara et d’Antarctique. White Sands est un parc national de sable blanc situé au Nouveau-Mexique (États-Unis). Son sable blanc est si étincelant qu’il renvoie la chaleur du soleil. "Cela ressemble à du sucre en poudre. Ce n’est pas aussi fin que de la farine, mais plus fin que le sable de la plage", affirme Aileen Carol, ancienne park ranger.



Un désert chargé d’histoire

Craig Varjabedian est photographe professionnel et passionné de White Sands. Il a écrit plusieurs livres sur ce parc et ne s’en lasse jamais. "Pour moi, c’est parfois de l’effort, mais ça vaut vraiment le coup", témoigne le photographe. La zone de tests des missiles de White Sands est ouverte au public deux fois par an. C’est là qu’en 1945, l’armée américaine a fait exploser la première bombe atomique de l’histoire. L’armée avait envisagé de choisir de faire le test sur une île de Californie, mais avait finalement choisi White Sands.