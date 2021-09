En Ardèche, le photographe Claude Fougeirol immortalise les visages des anciens

C'est le travail d'une vie. Depuis trente ans, le photographe Claude Fougeirol sillonne l'Ardèche pour immortaliser avec son objectif la vie des anciens. En tout, il a photographié 300 habitants qui vivent de manière simple dans les collines surplombant la vallée du Rhône.

L'artiste expose actuellement son travail à Beauchastel, à l'espace de La Succulente. Ce sont 40 images qui y sont présentées jusqu'au 26 septembre 2021. On y voit des scènes de vie, des portraits. "Ce sont des gens vrais. Je dis toujours qu'ils m'ont énormément appris. Ils ne brodent pas, ils vont à l'essentiel. J'ai pris énormément de notes dans mon carnet, par exemple sur comment on fait de la verveine comme celle qu'on a bu tout à l'heure, une petite verveine maison", commente Claude Fougeirol.

Ce sont des gens qui me prêtent leur visage

Pour capturer des instants sur le vif et raconter la vraie vie de ces gens, le photographe ne triche pas. "Cela m'a appris le respect avant tout. On ne vole pas une image. Et puis ce sont des gens qui me prêtent leur visage. J'aime bien cette expression. Au bout d'un moment, ils sont d'accord pour se faire photographier. Ils se laissent faire et ils sont naturels. À un certain âge, on redevient naturel. C'est ça que je retiens", glisse le photographe.

Par les photos exposées, Claude Fougeirol aime particulièrement celle d'un vieil homme qui se rase en prenant son temps. "Il sortait les outils qu'il fallait, la petite glace pour se regarder... Et puis ça prenait une heure et demie. On passait un bon moment."

Jusqu’au 26 septembre 2021, à l’espace culturel La Succulente à Beauchastel, en Ardèche, le photographe Claude Fougeirol expose au public ses rencontres avec des anciens ardéchois. Entrée gratuite. Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.