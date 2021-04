Dix photojournalistes à l’honneur sur les grilles du palais de la Bourse à Marseille

Dix-neuf photos grand format exposées en plein centre-ville de Marseille. Les clichés de dix photojournalistes sélectionnés par le jury du Club de la presse Marseille-Provence Alpes du Sud pour la troisième édition de son prix du photojournalisme. Un cru 2021 placé sous le signe de la pandémie mais aussi de la crise de la presse écrite et des difficultés rencontrées par cette profession ô combien indispensable à la démocratie. "Nous avons voulu créer ce prix pour montrer la qualité du travail et le professionnalisme de ces photojournalistes, dire que c’est une véritable profession qui mérite d’être défendue, et qu’elle ne soit plus dans cette précarité", précise Claude Almodovar, photographe indépendant et président du jury.

Un Américain à Marseille

Un cru 2021 marqué par cette année bien particulière, avec de nombreuses photos de soignants engagés dans la lutte contre le Covid, mais également quelques clichés du désormais célèbre professeur Didier Raoult. Parmi les dix-neuf clichés sélectionnés, tous publiés dans la presse locale ou nationale, condition sine qua non pour concourir, le jury du prix du photojournalisme a décidé de consacré une photo de l’Américain Daniel Cole, photographe pour AP (Associated Press) installé à Marseille. Une photo de quatre petites filles en habits de fête prise sur la Canebière fin mai 2020, au moment où la France sort doucement de son premier confinement : "J’ai voulu montrer que la vie reprenait après ce moment assez dur pour tout le monde à Marseille. Pour moi, c’était un petit moment de joie après ce confinement très restrictif".

Les autres photojournalistes qui concouraient cette année sont : Valérie Vrel, Frédéric Speich et Nicolas Vallauri (La Provence), Clément Mahoudeau (AFP), Théo Giacometti (Hans Lucas), Alexis Rosenfeld , Anthony Micallef (Rea), Olivier Monge (Myop) et Patrick Gherdoussi (Divergence). Leurs photos sont à découvrir jusqu’à la fin du mois de mai sur les grilles du Palais de la Bourse, côté Canebière.