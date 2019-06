Des personnes en situation de handicap participent à l'"Inside Out Project" de JR à Lyon

Ils s'affichent fièrement le long des murs de leur résidence en plein centre de Lyon. Les pensionnaires de la résidence Adelaïde Perrin et le personnel qui les accompagne ont participé au célèbre projet de l'artiste JR "Inside Out Project".

288 portraits à découvrir jusqu'à la fin de l'année 2019 s'affichent sur les murs de l'association Adélaïde Perrin, en plein centre de Lyon. Les résidents, des personnes en situation de handicap mental et psychique, ont pris un immense plaisir à participer à ce projet mondial, initié par l'artiste JR.

362 700 portraits dans le monde

"Inside Out Project" permet depuis 2011 à des anonymes du monde entier de faire partie d'une aventure artistique unique. Avec un principe simple : s'inspirer des collages grand format pour lesquels JR est connu. Ainsi, des portraits en noir et blanc s'affichent partout dans le monde. Le but est aussi de faire passer des messages. A Lyon, on veut afficher fièrement la différence. "Jusque dans les années 60, les personnes qui vivaient dans cette résidence étaient enfermées, presque cachées. Les choses ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, elles peuvent être à l'extérieur et s'afficher fièrement" explique Aline Pichon, co-organisatrice du projet " Inside Out" et psychologue à l'association Adélaïde Perrin.

Depuis la création de "Inside Out Project", 362 700 portraits ont été recencés. Plus de 1800 actions de groupe ont été menées dans 142 pays.