Derrière l'image : la piscine bondée chinoise

Une image à couper le souffle, au propre comme au figuré. Des baigneurs chinois sont agglutinés dans le bassin d'une piscine. Il y a beaucoup de jeunes adultes, et quelques enfants agglutinés dans la foule. Tous ou presque portent une bouée. Cette image est en fait un long zoom arrière extrait de Human, le film de Yann Arthus-Bertrand. Comme des surfeurs, ces nageurs attendent la vague.

La piscine est immense

Ces images sont trompeuses, à en croire le réalisateur Erik Van Laere, qui a filmé la scène. "Il y a de la place dans la piscine. Simplement, il y a trois vagues le matin et trois vagues l'après-midi. Donc, quand l'organisation annonce l'arrivée des vagues, les nageurs se resserrent tous au même endroit. Mais sinon, si on élargissait le plan, vous verriez qu'il y a beaucoup de place dans la piscine", explique-t-il. La piscine de Chengdu est immense, avec 30 000 mètres carrés. C'est l'un des plus grands complexes aquatiques du pays.

