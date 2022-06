À Strasbourg, l'identité au cœur d'une exposition consacrée aux photographes ukrainiens

Quand la guerre a éclaté en Ukraine, les responsables de l’espace Apollonia ont très vite cherché comment aider les artistes ukrainiens. Décision a été prise de lancer un programme d’aide et de soutien. En un temps record, une exposition s'est montée sur le thème Identités, aspects de la photographie contemporaine ukrainienne. Placée sous le haut patronage du Parlement européen (qui se trouve tout près de la galerie), elle présente jusqu’au 10 juillet le travail de 27 photographes ukrainiens. Trois d’entre eux sont actuellement en résidence à Strasbourg.

Identité et liberté

Au vu du contexte actuel, le mot "identité" prend une ampleur particulière. À l'heure où une grande partie du peuple ukrainien se mobilise pour ne pas être absorber par la Russie de Poutine, le travail des artistes semble d'autant plus capital.

Mais il serait réducteur de regarder cette exposition à travers le seul prisme de la guerre. Ici, ce sont toutes les formes d'identité, nationale, sociale, personnelle, qui s'exposent. "On passe de l'identité collective à l'identité individuelle de la même façon qu'on passe de l'espace public à l'espace privé", rappelle Dimitri Konstantinidis, le directeur de l'association Apollonia. Cela crée des frictions, des questions comme celle de la liberté".

Pour beaucoup d'artistes, il n'y a pas d'identité s'il n'y a pas de liberté d'expression. Dimitri Konstantinidis Directeur de l'association Apollonia

Exposition "Identités. Aspects de la photographie contemporaine ukrainienne". Galerie Apollonia à Strasbourg. (P. Dezempte / France Télévisions)

Créée en 1998, l’association Apollonia se mobilise depuis le début pour favoriser les échanges artistiques européens, notamment les pays d'Europe de l'Est. En 1999, elle avait déjà accueilli une grande exposition autour de la photographie contemporaine ukrainienne, qui avait ensuite été présentée au festival Est-Ouest à Die. Elle offrait un regard sur des artistes issus de la fameuse école de photographie de Kharkiv.

Connue des passionnés de photo mais beaucoup moins du grand public, il s’agit d’un mouvement artistique expérimental, non conformiste, qui a vu le jour à la fin des années 1960 et au début des années 1970 à Kharkiv, ville de l’est de l’Ukraine, alors soviétique. L'un de ces représentants les plus connus est sans conteste Boris Mikhaïlov. À l'époque, cette communauté de photographes crée un nouveau langage visuel, très différent des canons soviétiques officiels. Leurs photos sont autant de témoignages qui reflète divers aspects de la vie soviétique et à partir des années 90, l’ère post-soviétique.

La Galerie Apollonia dans le quartier Roberstrau à Strasbourg. (P. Dezempte / France Télévisions)

Les artistes exposés à Strasbourg : Olga Aboronok • Yurii Bakay • Tetiana & Volodymyr Bachtov • Yordana Dranchuk • Igor Gaïdaï • Marianna Glynska • Olena Golub • Christina Katrakis • Volodymyr Kharchenko • Sergiy & Viktor Kochetov • Evgenij Kom • Rostyslav Kondrat • Yurii Kosin • Olia Koval • Barbara Lesinka • Anna Melnykova • Andrii Nedzelnytskyi • Oleg Ogorodnyk • Tania Pavlyk • Maryna Semenkova • Serhii Shvedenko • Victor Sydorenko • Oleksandr Solentsov • Eduard Stranadko • Glib Viches • Mila Voitovych • Roman Zakharshuk

L'affiche de l'exposition. (DR)

Exposition "Identités. Aspects de la photographie contemporaine ukrainienne" - Du 9 juin au 10 juillet 2022 à l'Espace Appolonia, 23 rue de Boecklin à Strasbourg - Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h - Entrée libre