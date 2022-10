À Nice, les animaux sauvages des "trois pôles" immortalisés par le photographe Vincent Munier

L’exposition s’intitule Les 3 pôles. Et pourtant, la Terre n’a bien que deux pôles. Mais Vincent Munier surnomme les hauts plateaux du Tibet le troisième pôle. Un lieu particulièrement sauvage et rude où le célèbre photographe a réussi à photographier la gracieuse panthère des neiges à 4000 mètres d’altitude.

Chasseur d’images

En 2016, Vincent Munier, qui est l’un des plus grands photographes animaliers de sa génération, part en expédition sur les hauts plateaux du Tibet. Son objectif est de photographier la très rare panthère des neiges. Ce qu’il réussira à faire. Au cours de ce voyage, il croisera sur son chemin bien d’autres animaux comme le renard du Tibet ou encore des yacks. D’extraordinaires clichés pris dans des conditions extrêmes qui ont demandé beaucoup de patience au photographe. "C’est un des maîtres de l’art de l’affût", explique Stéphane Tallon, directeur du Musée de la Photographie Charles Nègre. Une nature qu’il aborde "à pas de loup" pour ne pas la déranger dans son milieu naturel.

Une écriture photographique unique

L’exposition entraîne également le visiteur au cœur de l’Arctique et de l’Antarctique. Des lieux où Vincent Munier a suivi la piste d’animaux mythiques, comme le loup arctique, l’ours polaire, le boeuf musqué ou encore le manchot empereur. D’étranges bestiaires saisis dans des paysages puissants et épurés. Inspiré par les estampes japonaises et l’art minimaliste, Vincent Munier met en scène l’animal au cœur de son environnement et des éléments (la brume, la pluie, la neige, le blizzard…). "C’est une écriture photographique unique qui est basée sur un profond respect de cette nature sublime qu’il va approcher aux quatre coins du monde", analyse Stéphane Tallon. De son voyage au Tibet, le photographe a fait un documentaire intitulé La panthère des neiges. Un film, coréalisé avec Marie Amiguet, qui a décroché le César du meilleur documentaire en 2022. Il est projeté deux fois par jour pendant toute la durée de l’exposition.

Exposition "Vincent Munier - Les 3 pôles", musée de la photographie Charles Nègre, 1 place Pierre Gautier à Nice; jusqu'au 15 janvier 2023, ouvert tous les jours sauf le lundi.