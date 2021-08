A Moissac, une exposition photo en plein air alerte sur la disparition des insectes

C'est le peuple de l'herbe. Celui que les humains ne voient pas, ou alors d'un mauvais œil. La mobilisation est, en effet, bien plus forte pour sauver les ours polaires plutôt qu'une araignée menacée de disparition. Le photographe Jean-Claude Teyssier cherche à changer ce regard sur les insectes grâce à de belles images qu'il compose et expose, en ce moment, à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. L'exposition photo Le retour de Perséphone est faite de portraits grands formats de ces invertébrés mal connus.



Ce que j'essaye de faire, c'est de donner le plus de beauté possible à l'insecte. J'essaye de faire en sorte que le cadrage soit harmonieux. On voit l'environnement et des formes intéressantes qui n'agressent pas l'oeil Jean-Claude Teyssier

Jean-Claude Teyssier ne recadre pas ses photos, il ne les retouche pas davantage. Son travail alerte sur la disparition des insectes. "Je ne sais pas si on va y arriver, mais j'aimerais que les gens voient ça pour que ça leur donne envie de protéger un peu plus leur jardin ou la nature", poursuit-il.

Ses clichés d'insectes sont exposés à ciel ouvert sur l'île de Beaucaire à Moissac jusqu'au 30 septembre 2021.