À Genève, une exposition unique propose un nouveau regard sur la photographie humanitaire

Comment photographier l’action humanitaire autrement ? C'est à partir de ce postulat de départ que les organisateurs de l'exposition "Human.Kind." ont sélectionné 30 photographes issus de 24 pays. 15 hommes et 15 femmes choisis parmi les 3000 candidats qui ont concouru au Prix Pictet, l’une des plus importantes récompenses internationales de photographie depuis sa création en 2008. Chacun et chacune donne à voir sa vision personnelle des grands enjeux contemporains du monde d'aujourd'hui. Crise climatique, conflits, dignité humaine, au total, près de 300 photographies sont à découvrir jusqu'au 24 août 2024.

Expo Human Kind à Genève Expo Human Kind à Genève - (France 3 Alpes / I. Pernet-Duparc / S. Worreth / C. Cuilleron)

La plupart des images exposées documentent un événement en s'éloignant du sensationnalisme médiatique. Leur point commun : un regard bienveillant. À l'image d'Omar Victor Diop qui présente sa série "Liberty". Sur chacune de ses images, le photographe sénégalais réinterprète les temps forts de la protestation noire. Tout en se mettant en scène, il raconte ce monde avec les yeux de l'autre. Le résultat est à la fois esthétique et subjectif. "Ça, c'est la guerre des femmes, un épisode important de l'histoire du Nigeria en 1929", explique-t-il devant le cliché exposé.

Accrochées aux cimaises du musée, on découvre aussi la grève des cheminots en 1938. Un peu plus loin, Omar Victor Diop pose allongé au sol. Le corps qui gît à terre rappelle celui Trayvon Martin, un afro américain assassiné à l'âge de 17 ans en 2012 à Sanford (Floride). Il va donner naissance au mouvement de contestation Blacks Lives Matter. "C'est un hommage aux anonymes qui changent le monde, aux anonymes du progrès, c'est toutes ces personnes qui à un moment de leur vie se sont retrouvées à une intersection de l'histoire où il fallait agir, contester, faire la grève pour changer les choses", explique le photographe.

Du narratif dans l'image

Si cette exposition raconte en image une réalité, elle met en lumière les hommes et les femmes qui traversent une épreuve douloureuse et toute l'action humanitaire qui en découle. Elle nous raconte la vie hors-champ loin de l'immédiateté du traitement journalistique. "Ces images que l'on voit ne feraient jamais la une de l'actualité car elles utilisent d'autres codes ; elles ne se focalisent pas sur l'aspect catastrophique, elles sont plutôt en train de regarder les personnes dans toute l'immensité de leur identité", rapporte Pascal Hufschmid, directeur du musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En revisitant la photo documentaire, ces photographes partent de l'humain, du respect, de la confiance, de la dignité et de l'espoir. Derrière les photographies il y a bien souvent des histoires. Comme celle du photographe syrien, Muzaffar Salman qui s'est rendu à Alep en 2013 pour documenter la guerre. "Sur cette photo on voit un combattant et sur le reste de l'image on voit un groupe d'enfants et tout d'un coup on bascule dans une complexité humanitaire. En tant qu'être humain, ce combattant est aussi un papa", analyse Pascal Hufschmid.

Ce parcours composé de plusieurs salles apporte une réflexion et une nouvelle lecture des codes, loin du flux médiatique.

L'exposition "Human.Kind." du musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18h d’avril à octobre, et de 10h à 17h de novembre à mars.