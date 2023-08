A Evreux, des photos XXL pour raconter autrement le quartier de la Madeleine à travers le regard des jeunes

Des photos en très grand format ornent les murs d'immeubles de la Madeleine à Evreux. Un travail au long cours réalisé par des collégiens qui veulent donner une autre image de leur quartier.

C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail et d’une collaboration entre des jeunes habitants de la Madeleine, un quartier prioritaire de la ville d’Evreux, Vincent Connétable, photographe professionnel et Abdelatif alias Ouarzi, un photographe de rue dont les clichés d’Évreux sont diffusés via les réseaux sociaux.

Ces photos monumentales - 13 mètres par 7 mètres - sont apposées sur les pignons d’immeubles de la rue de Rugby. Elles constituent la dernière étape d'un projet plus vaste qui a commencé juste après la pandémie de Covid.

France 3 Normandie F. Lafond / D. Sirri / A. Vian

Un quartier à réinventer

Piloté par l’Amicale laïque Évreux Est (AL2e), ce projet avait pour but de mettre en valeur le quartier de la Madeleine à travers le regard des enfants. Ce quartier prioritaire fait l’objet d’un vaste programme de rénovation depuis plusieurs années mais souffre encore d’une image négative.

Quartier de la Madeleine - Evreux (France 3 Normandie)

Du vécu et de l'intuition

Vincent Connétable et Ouarzi ont encadré une classe de 4e du collège Politzer et leur professeur d’arts plastiques. Une série d’ateliers pour leur apprendre les bases de la photo puis des déambulations sur le terrain. “Nous voulions qu’ils regardent leur quartier avec un œil neuf, celui du photographe, mais aussi qu’ils apportent à leur photo leur vécu et leur intuition” explique Ouarzi à nos confrères de Paris-Normandie.

Quartier de la Madeleine - Evreux (France 3 Normandie)

De ces errances artistiques sont sortis 300 clichés réalisés par les jeunes avec leurs smartphones, soit pendant le temps scolaire soit pendant les vacances quand il s’agissait de portraits. Quatre-vingts photos ont été retenues puis exposées à la maison de quartier de la Madeleine en 2O22.

Une autre vision du quartier de la Madeleine. (France 3 Normandie)

Le projet a pris une nouvelle dimension en proposant aux visiteurs de voter pour sélectionner les dix meilleures photos. Des clichés très grand format qui s’offrent désormais au regard des habitants des passants et dont certains témoignent d’un vrai sens de l’image.