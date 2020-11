VanGoghWorldwide : les musées néerlandais mettent la moitié de l'oeuvre de Van Gogh sur une plateforme numérique

Du petit Martin-pêcheur peint à Paris, resté dans la famille de Théo Van Gogh, le frère de l'artiste, jusqu'en 1962, à la célèbre Chambre à coucher d'Arles, découvrez chez vous la moitié des tableaux et des dessins de Vincent van Gogh et admirez-les grâce à des images en haute définition zoomables : les musées néerlandais ont lancé le 5 novembre VanGoghWorlwide, une plateforme numérique qui regroupe 1 000 œuvres du grand peintre né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, aux Pays-Bas, et mort le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise.

Le Netherlands Institute for Art History, le Van Gogh Museum d'Amsterdam et le Kröller-Müller Museum d'Otterloo se sont associés pour créer cette plateforme en collaboration avec d'autres musées, des particuliers et des instituts de recherche comme le Cultural Heritage Laboratory du Cultural Heritage Agency of the Netherlands.

Vincent van Gogh, "Autoportrait au chapeau de feutre gris", septembre-octobre 1887, Paris (Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent Van Gogh Foundation))

Lettres de l'artiste, histoire des oeuvres, bibliographies

Sur plus de 2 000 oeuvres répertoriées de Vincent van Gogh, le site présente plus de 1000 peintures et travaux sur papier accompagnés d'informations sur leur histoire. Dans une deuxième phase, prévue à partir de 2021, d'autres oeuvres issues de collections internationales devraient être ajoutées.

Les très belles images de tableaux sont accompagnées de lettres écrites par Van Gogh, le plus souvent à son frère Théo où il parle de ses oeuvres. Ces textes, en néerlandais, en anglais et en français quand l'original était en français, sont accompagnés de tas de notes explicatives. On trouve aussi l'histoire de l'oeuvre (à qui elle a appartenu), la liste des expositions où elle a été montrée, une bibliographie des ouvrages qui en parlent, des indications techniques et le lieu où elle a été réalisée.

Vincent van Gogh, "Pont à Arles (pont de Langlois)", mi-mars 1888, Arles (Kröller-Müller Museum)

Les plus grandes collections de Van Gogh

Les tableaux et dessins sont classés par périodes : on peut ainsi aller directement voir les tableaux d'Arles, Saint-Rémy-de-Provence et Auvers-sur-Oise, peints par Van Gogh à la fin de sa vie, ou au contraire s'intéresser à ses oeuvres de jeunesse. On peut aussi aborder les oeuvres par catégories, peintures, dessins, gravures. Ou encore aller voir les collections des 13 musées néerlandais qui ont contribué au site.

Le Van Gogh Museum d'Amsterdam possède la plus grande collection d'oeuvres de Van Gogh (220 tableaux, 500 dessins et 800 lettres) et le Kröller-Müller Museum la deuxième (près de 90 tableaux et plus de 180 dessins).