Une toile exposée au Palais de Tokyo taxée de pédopornographie par le RN

La ministre de la Culture a été interpellée mardi à l'Assemblée par une député du RN qui dénonce l'exposition au Palais de Tokyo d'un tableau controversé de l'artiste Miriam Cahn, qu'elle juge pédopornographique.

La député RN Caroline Parmentier a interpellé mardi 21 mars à l’Assemblée la ministre de la Culture Rima Abdul Malak au sujet d’un tableau controversé de Miriam Cahn actuellement exposé au Palais de Tokyo, qu’elle considère comme étant pédopornographique, et dont elle a réclamé le décrochage.



"Ce tableau représente un enfant, à genoux, ligoté les mains dans le dos, forcé à une fellation par un adulte. Rien de justifie l’exposition d’une telle œuvre, pas même le prétexte de la dénonciation de crimes de guerre", a-t-elle estimé. Elle a également regretté que le tableau soit "exposé dans la sphère publique sans interdiction aux mineurs depuis le 17 février".





Un tableau controversé baptisé "Fuck Abstraction !"



La polémique enfle depuis plusieurs jours autour de ce tableau de l’artiste suisse Miriam Cahn, 73 ans, baptisé Fuck Abstraction ! Il est exposé au Palais de Tokyo dans le cadre de la rétrospective Ma pensée sérielle, qui lui est consacrée jusqu’au 14 mai 2023.







"Ne mélangeons pas tout", a répondu la ministre de la Culture, dénonçant "un coup de com" de la député RN Caroline Parmentier. Assurant qu'on ne peut pas sortir une oeuvre de son contexte, Rima Abdul Malak a rappelé que Miriam Cahn "documente et dénonce les horreurs de la guerre" depuis 40 ans.

Messages d'avertissements et contextualisation



Comme l'a rappelé la ministre, le musée a pris soin d'apposer des messages d'avertissements à l'entrée et le long du parcours de l'exposition, indiquant que "certaines oeuvres sont de nature à heurter la sensibilité des publics". Sur les cartels explicatifs de l'oeuvre, le contexte et le point de vue de l’artiste sont aussi indiqués. Il est ainsi précisé que "le tableau a été réalisé pendant la guerre en Ukraine et après que les images du charnier de Butch aient été diffusées ainsi que des images de nombreux viols sur des femmes et des hommes." Pour Miriam Cahn, il s’agit "d’une personne aux mains liées, violée avant d’avoir été tuée et jetée dans la rue".



Face aux réactions d'incompréhensions postées sur les réseaux sociaux, le Palais de Tokyo a publié le 7 mars un communiqué dans lequel il précise que "ce ne sont pas des enfants". Et d'ajouter : "ce tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l'humanité".