Une archive sonore mexicaine pourrait dévoiler un enregistrement unique de la voix de Frida Kahlo

La voix de Frida Kahlo, inconnue à ce jour, pourrait avoir été retrouvée dans un enregistrement de1949.

Une voix entendue dans une archive sonore inédite retrouvée au Mexique pourrait être celle de la peintre Frida Kahlo (1907-1954). Elle fait l'objet d'analyses pour déterminer s'il s'agit bien du premier enregistrement connu de l'artiste.

La ministre mexicaine de la Culture, Alejandra Frausto, a annoncé mercredi que l'enregistrement avait été découvert dans les archives d'Alvaro Gálvez y Fuentes (1918-1975), un des animateurs vedettes de "l'âge d'or" de la radio mexicaine.

"La voix de Frida (Kahlo) a toujours été une énigme, une quête permanente (...) Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait pas d'enregistrement de Frida Kahlo", a expliqué lors de la conférence de presse Pavel Granados, le directeur de la phonothèque nationale, qui abrite le plus grand fonds d'archives sonores du Mexique.

En este fragmento, correspondiente a un piloto para un programa de radio, producido y conducido por Álvaro Gálvez y Fuentes, se escucha “Retrato de Diego”, escrito por Frida Kahlo y probablemente leído por ella misma. #FridaKahlo pic.twitter.com/Bo4UoETjO3 — Fonoteca Nacional (@Fonoteca) 13 juin 2019

Un texte lu pour les 50 ans de carrière de Diego Rivera

La bande sonore de deux minutes, diffusée par la Fonoteca Nacional, fait entendre une voix féminine et mélodieuse lisant un texte de Frida Kahlo écrit en 1949 pour célébrer le 50e anniversaire de la carrière artistique de son mari, le peintre Diego Rivera (1886-1957). "Avec sa tête asiatique, sur laquelle poussent des cheveux sombres, si fins et si légers qu'ils semblent flotter dans les airs, c'est un grand enfant, immense, au visage aimable et au regard triste", énonce la voix.

Selon Pavel Granados, plusieurs indices pourraient aider à confirmer qu'il s'agit bien de la voix de Frida Kahlo. Par exemple la description faite dans un article par la photographe française Gisèle Freund qui écrivait : "Frida fume, rit, parle de sa voix chaude et mélodieuse." Les experts vont poursuivre l'étude du fonds Alvaro Gálvez y Fuentes et consulter d'autres sources pour obtenir la preuve qu'il s'agit bien de la voix de l'artiste mexicaine.