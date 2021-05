Un tableau de Monet exposé à l'endroit où il a été peint à Dieppe avant d'être vendu aux enchères

"La ville de Dieppe", une toile de Claude Monet réalisée en 1882, a été exposée pendant quelques heures à l'endroit où elle a été peinte. Un clin d'oeil à la ville et ses habitants avant que le tableau ne soit vendu aux enchères le 6 juin.

Le chevalet a été posé là où Claude Monet s'était installé en 1882 pour saisir la ville de Dieppe. C'est donc ici que 139 ans plus tard les commissaires priseurs en charge de la vente du tableau sont revenus pour le présenter au public. Un moment unique et émouvant pour les amoureux de la ville et du peintre.

"C'est quelque chose qui ne se fait jamais", explique le commissaire priseur Aymeric Rouillac. "Si vous voulez voir un Monet, jamais on ne le posera au milieu des boutons d'or, face au panorama où a travaillé le peintre". Il est vrai que le moment est unique et l'émotion au rendez-vous. Cette toile a rarement été montrée en public car elle a appartenu à la famille Monet jusque dans les années 1940 et elle est désormais la propriété d'un collectionneur d'art japonais qui souhaite s'en séparer.

Le tableau ne restera pas à Dieppe

Malheureusement, le tableau ne restera pas en Normandie. Et ne rejoindra pas les collections du château-musée de Dieppe. L'occasion aurait pourtant été belle, car le musée n'a pas de toile de Monet dans ses collections. "C'est un doux rêve que l'on puisse un jour avoir un Monet", explique Pierre Ickowicz, le conservateur du château-musée. "Il faudra peut-être un jour créer les conditions pour que cela arrive, trouver les mécènes et les financements."

Petite compensation pour la ville et ses habitants, cette présentation en pleine nature du tableau a connu un grand succès. La ville de Dieppe est mis aux enchères à un million d'euros, un prix bien trop élevé pour le musée. La vente doit se tenir le 6 juin au château d'Artigny près de Tours.