Un dessin de Matisse retrouvé à Manosque 70 ans après, bientôt vendu aux enchères

Il était roulé au-dessus d’une armoire depuis plusieurs années. La découverte de ce croquis réalisé au fusain est un véritable miracle. Sa propriétaire, qui réside à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence, est tombée des nues quand elle a appris sa valeur.

Un véritable Matisse !

Il y a un an, la maison de vente Ivoire Manosque reçoit la visite d’une habitante de la commune qui a un doute sur l’origine d’un dessin dont elle a hérité il y a plusieurs années. Il est signé Henri Matisse mais cette dame pense qu’il s’agit d’une reproduction. Après un an d’expertise, il s’avère que ce portrait a bien été dessiné de la main du maître du fauvisme. Jennifer Primpied-Rolland, commissaire-priseur, annonce la bonne nouvelle à sa propriétaire. "J’ai fait une estimation un peu prudente pour la ménager. J’ai cru qu’elle allait s’évanouir en entendant ce montant auquel elle ne s’attendait absolument pas", se souvient-elle.

L’œuvre sera soumise aux enchères le 26 juin, là où il a été expertisé. "On peut encore trouver de fabuleux trésors en province et les vendre en province. Parce que grâce à l’outil extraordinaire qu’est internet aujourd’hui, on parvient à toucher une clientèle internationale", ajoute Jennifer Primpied-Rolland. Estimé entre 300 000 et 400 000 euros, le croquis pourrait largement dépasser cette somme. Dernièrement un autre dessin, plus petit, de l’artiste a été adjugé 1,39 million d'euros chez Christie's.

Le croquis d'une princesse russe

Cette formidable découverte a permis d’en savoir un peu plus sur ce dessin d’une très grande qualité qui avait disparu depuis son exposition au Philadelphia Museum of Art (États-Unis) en 1948.

Photo d'Hélène Mercier, l'une des muses de Matisse dans les années 30. (A.Casanova / France télévisions)

Il s’agit d’une ébauche d’un portrait d’Hélène Mercier, une princesse russe qui était, à l’époque, l’un des modèles favoris du peintre. Réalisé en 1938, ce croquis a probablement servi d’ébauche au tableau Le chant commandé par le riche homme d’affaires new-yorkais Nelson Rockefeller.