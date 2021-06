Rembrandt : renaissance de "La Ronde de nuit" grâce à l'intelligence artificielle

C'est la star du musée d'Amsterdam (Pays-Bas). Comme la Joconde au Louvre, La Ronde de nuit est l'objet de toutes les attentions. "C'est le chef d'œuvre absolu de Rembrandt", assure Pieter Roelofs, conservateur au Rijksmuseum. Mais peu de gens savent qu'à l'origine le tableau était plus grand. Peint en 1642 par Rembrandt pour orner un château, il déménage en 1715 pour l'ancienne mairie d'Amsterdam. Faute de place, la peinture est découpée aux ciseaux et les morceaux disparaissent.

Des ajouts qui se voient

Mais une copie avait été faite par un autre peintre. En scannant l'original et la copie, les ordinateurs ont imaginé et reconstitué les pièces manquantes. Ne restait plus qu'à les imprimer sur une toile et les monter autour du tableau pour faire redécouvrir l'œuvre d'origine aux visiteurs du musée. Toutefois, les ajouts restent bien visibles. La patte de Rembrandt, son coup de pinceau demeurent inimitables.