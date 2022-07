Patrimoine : des fresques historiques retrouvées dans le palais de Monaco

600 mètres carrés de fresques du XVIᵉ siècle ont été retrouvés au cœur de la prestigieuse principauté de Monaco, derrière les murs du Palais princier. Il s'agissait en 2013 d'une simple restauration des peintures du palais. Mais sous les couleurs du XIXᵉ siècle, les restaurateurs ont mis au jour des trésors de la Renaissance : des fresques lumineuses, dans un excellent état de conservation.

Le peintre est un contemporain de Raphaël

Elles ont été dégagées au scalpel et au laser. Sur le plafond Renaissance de tout un salon, on retrouve des figures étonnantes de faune. Des satyres ont aussi été retrouvés, peints au XVIᵉ siècle. "Ici, le plafond était en très bon état de conservation. On peut dire qu'on a conservé à peu près 70 %, voire un peu plus, de fragments existants", note Marion Jaulin, chef du chantier de restauration du palais de Monaco. Le peintre des fresques est un contemporain de Raphaël, "un grand pinceau de l'école [génoise]", ajoute Thomas Fouilleron, historien et directeur des archives du palais de Monaco.