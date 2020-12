"Art à ciel ouvert": une exposition d'art contemporain autour du thème du cirque dans les rues de Collioure

Les musées sont toujours fermés à cause de l'épidémie de Covid-19 ? Pas grave, la ville de Collioure, dans le département des Pyrénées-Orientales, s'est transformée en galerie géante. Baptisée "Art à ciel ouvert", l'exposition dans les rues de cette ville médiévale met à l'affiche 32 oeuvres d'art contemporain sur le thème du cirque. C'est l'association des artistes de Collioure qui est à l'origine de cette initiative culturelle.

Le peintre Vincent Pulpito, artiste installé à Collioure, participe à l'exposition. Avec sa toile Magic circus, il a voulu communiquer un peu de bonne humeur aux visiteurs. "C'était le petit clin d'oeil Circus magic. Venez à Collioure pour regarder des petits coeurs. C'est tout simple", confie t-il.

Dans la cité des peintres, l'initiative a été très bien accueillie. "Je trouve que ça égaye la ville, ça change de l'ordinaire et c'est plus joli", confie une passante. "C'est varié, c'est coloré, c'est bien harmonisé et Collioure est la cité des peintres donc c'est tout à fait normal", ajoute une autre.

L'exposition est prévue jusqu'au 6 janvier. Il est possible d'acheter les toiles aux artistes exposés.