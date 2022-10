Les musées de Strasbourg exposent les 27 œuvres spoliées par les nazis dont ils ont la garde depuis l'après-guerre

On les appelle des œuvres MNR, pour "Musées Nationaux Récupération". Des œuvres d’art volées et récupérées en Allemagne à la fin de la guerre dont on n’a pas identifié les propriétaires ou leurs descendants, et confiées aux musées nationaux. 27 d’entre elles sont conservées à Strasbourg et exposées jusqu’au 15 mai 2023 dans la Galerie Heitz au Palais Rohan.

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, 61 000 œuvres et objets d’art furent récupérés en Allemagne par les Alliés et restitués à la France. Parmi eux, de nombreuses pièces avaient été spoliées à des familles juives. Plus de 45 000 ont ensuite retrouvé leurs propriétaires. Et parmi les biens non réclamés ou dont les ayants droit n’ont pu être identifiés, 2200 furent confiés à la garde des musées nationaux qui en déposa dans plusieurs musées en régions. Parmi eux, ceux de Strasbourg, qui ont décidé d’exposer les vingt-sept œuvres MNR (Musées Nationaux Récupération) dont ils sont dépositaires.

France 3 Alsace : O. Stephan / C. Chen / M. Ruch / S. Sturtzer

Continuer à chercher les propriétaires

Les Musées de la Ville de Strasbourg conservent donc sept objets répartis entre le Musée des Arts décoratifs et le Musée de l’Œuvre Notre-Dame ; et vingt peintures, gardées, elles, par le Musée des Beaux-Arts et le Musée d’Art moderne et contemporain. Pour la petite histoire, parmi les toiles, quatre avaient été retrouvées parmi les 1300 tableaux dont Goering s'était accaparé pour meubler son château. L’exposition rend également hommage à Rose Valland, qui œuvra clandestinement à établir un inventaire des biens spoliés par les nazis.

Comme les autres musées conservant des biens MNR, les Musées de la Ville de Strasbourg ont pour mission de faciliter les recherches destinées à identifier les propriétaires de ces œuvres, en vue, le cas échéant, d’une restitution à leurs ayants droit. Les exposer au public peut faire avancer les choses selon Paul Lang, le directeur des Musées de Strasbourg : "Dans l’idéal, à la fin de cette exposition au 15 mai, nous aimerions pouvoir les restituer à leurs légitimes propriétaires. On voit que depuis 1950, sur l’ensemble des 2200 œuvres classées MNR en France, presque 200 ont pu être restituées. Donc il ne faut jamais perdre espoir".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Musées de Strasbourg (@museesdestrasbourg)

Les MNR des Musées de Strasbourg – exposition jusqu’au 15 mai 2023 – Galerie Heitz-Palais Rohan, 2 place du château 67000 Strasbourg - Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 13h et de 14h à 18h – Entrée gratuite.