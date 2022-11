Les moments forts de l’hommage national rendu au peintre Pierre Soulages au Louvre

Le peintre français Pierre Soulages a reçu mercredi un hommage national présidé par Emmanuel Macron dans la cour carrée du Louvre, une semaine après son décès à l'âge de 102 ans. Autour du président, son épouse Brigitte Macron, des membres du gouvernement et la famille de l'artiste mondialement connu pour ses tableaux aux nuances infinies de noir. Avant Pierre Soulages, la cour carrée du Louvre avait accueilli les hommages nationaux de Georges Braque en 1963, de Le Corbusier en 1965 ainsi que celui d'André Malraux en 1976.

L'entrée du cercueil de Pierre Soulages au pas du tambour

Derrière le cercueil, des officiers présentent les médailles de l'artiste dont celles de Grand-croix légion d'honneur, grand-croix ordre national du mérite et Officier du soleil levant. Au premier rang, à côté du couple présidentiel, Colette, l'épouse de Pierre Soulages qui a partagé sa vie pendant soixante dix ans.



"Quel autre lieu, que cette cour carrée (...) pour lui faire cortège à l'heure de son départ ?" sont les premiers mots du président.

Les gardes français portent le cercueil du peintre Pierre Soulages lors d'une cérémonie dans la Cour du Louvre à Paris (CHRISTIAN HARTMANN / POOL)

"Le noir avait triomphé et la lumière fut"



Emmanuel Macron rappelle les grandes étapes de la vie du peintre français, qui a notamment connu une période de clandestinité pour échapper au STO (Service de travail obligatoire). "Dans une France jetée dans le désastre, il se tourna vers la beauté pour trouver du réconfort."

"Ce fut sa leçon de ténèbres, la révélation de son voyage au bout de la nuit. Le noir avait triomphé et la lumière fut."

Le président Emmanuel Macron rend hommage à Pierre Soulages le 2 novembre 2022 dans la cour carré du Louvre (CHRISTIAN HARTMANN / POOL)





"Ils ne sont pas nombreux les peintres qui ont donné leur nom à une couleur"



Emmanuel Macron rappelle la genèse du travail du peintre qui l'a amené à travailler sur la couleur noire. "Ils ne sont pas nombreux les peintres qui ont donné leur nom à une couleur."

"Alors en ce jour, la nation porte le noir du deuil, mais Pierre Soulages nous a appris à y déceler la lumière. C'est le don universel et inaliénable qu'il nous a fait. Pour cela, merci."



Le président Emmanuel Macron en compagnie de sa femme et de la veuve du peintre Pierre Soualges, décédé à 102 ans lors d'un hommage dans la Cour du Louvre, accompagné par la Garde républicaine (CHRISTIAN HARTMANN / POOL)

La famille et Jean-Sébastien Bach pour accompagner la dépouille

A la fin de l'éloge funèbre Emmanuel Macron s'avance au pied de la dépouille.

Aux morts est interprété par les instrumentistes de la Garde Républicaine. Et après une minute de silence, la Marseillaise est entonnée par le Choeur de l'armée française.



Le corps de Pierre Soulage quitte ensuite la cour carrée du Louvre accompagné d'une suite orchestrale de Jean-Sébastien Bach et de ses proches.

Le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, aux côtés de Colette Soulages, veuve de Pierre Soulages, lors de l'hommage national dans la cour du Louvre à Paris (CHRISTIAN HARTMANN / POOL)