Léonard de Vinci : pour sa première sortie d'Italie, la tapisserie de la Cène exposée au Clos Lucé

La tapisserie sera visible au château du Clos Lucé entre le 6 juin et le 8 septembre 2019.

C'est un événement, pour la première fois depuis le XVIe siècle, la tapisserie de la Cène de Léonard de Vinci est présentée en dehors des Musées du Vatican et d’Italie.



À l’occasion du 500e anniversaire de la mort du génie Vinci, l’exposition au Château du Clos Lucé, où l'artiste s'est éteint le 2 mai 1519, met en lumière ce chef-d’oeuvre monumental, tout récemment restauré.



À l'origine, la tapisserie de la Cène est une commande de Louise de Savoie et de son fils François d’Angoulême, le futur roi François Ier, comme en attestent les emblèmes tissés dans la bordure de l'œuvre, symboles de la Reine et de son fils.

François Ier offre la tapisserie au pape Clément VII

Tissée en Flandre par un artiste lombard, la tapisserie se trouve depuis 1533 au Vatican, car François Ier l’a offerte au Pape Clément VII. Il a fait ce cadeau somptueux à l’occasion du mariage de son fils Henri II avec la nièce du Pape, Catherine de Médicis.



Le thème de la Cène avait déjà provoqué déjà l'admiration du roi Louis XII à l’occasion de sa découverte de la fresque murale, réalisée par Léonard de Vinci, dans l’Eglise Santa Maria delle Grazie à Milan.



Quelque 500 ans plus tard, le Château du Clos Lucé rend hommage à cette histoire entre la famille royale de France et Léonard de Vinci.

La tapisserie de la Cène, par Léonard de Vinci (MUSEI VATICANI - GOVERNATORATO SCV)

14 mois de restauration

La tapisserie a retrouvé son éclat d'antan après quatorze mois d'une restauration dirigée par le département des Tapisseries et des Tissus des Musées du Vatican, et soutenue par le Clos Lucé. Trois restauratrices ont procédé à des travaux minutieux sur cette œuvre monumentale haute de 5,15 mètres et longue de 9,13 mètres.



La restauration a permis de faire de nouvelles découvertes. L’exposition et son catalogue seront l’occasion pour les Musées du Vatican de restituer ces révélations.