"Le Condottiere", un tableau inédit d'Ingres vient enrichir la collection du musée Ingres Bourdelle de Montauban

Acquis aux enchères, "Le Condottiere" vient enrichir une collection unique, riche désormais de 45 œuvres. Le public pourra découvrir ce tableau à l’occasion de la Nuit des musées.

Regard sombre, moustache et barbe fournies, armure brillante, Le Condottiere saisit le regard et ne le lâche pas. L’œuvre est de taille modeste (53,5 cm x 41 cm de largeur) mais elle capte l’attention. Une belle prise pour le musée Ingres Bourdelle de Moutauban qui détient le plus grand nombre de tableaux du peintre au monde. Rappelons que Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) est un enfant du pays. La collection du musée, créé au début du XIXème suite à un legs de l’artiste en 1867, comprend 4 500 dessins, 45 peintures ainsi que les collections personnelles et la documentation du peintre.

Une nouvelle pépite

L’arrivée de ce tableau dans la collection fait figure d’événement. La dernière acquisition du musée remonte à 1990 (Etude pour la tête de Boileau peint vers 1827). Depuis, plus rien. Trente ans plus tard, le mercenaire au regard sombre fait donc une arrivée remarquée à Montauban. Il sera visible dans une expo temporaire jusqu'au 24 mai avant d'intégrer les salons rouges du premier étage où se trouvent la collection du peintre.

Une equisse qui dénote

Peinte en 1821 alors que Ingres était à Florence, Le Condottiere représente un mercenaire payé pour faire la guerre. Une œuvre entre l’étude et le portrait qui préfigure un tableau peint la même année, Entrée à Paris du dauphin, futur Charles V, qui se trouve actuellement aux Etats-Unis, au Wadsworth Atheneum à Hartford.

Le tableau dénote par rapport aux œuvres habituelles du peintre."C'est une peinture peu conforme à celles réalisées par Ingres explique la conservatrice du musée Ingres Florence Viguier-Dutheil. Ici, on est proche du côté sombre et réaliste du caravagisme On est loin des portraits fastueux féminins du maître dont la principale influence était Raphaël. Ce tableau fait partie de ce que l'on appelle 'la peinture troubadour' qui relatait les détails de l'histoire." Il s’insère parfaitement dans la collection du musée, qui regorge de ces petites études préparatoires, si précieuses pour retracer le processus créatif.

Un tableau qui fait figure d'esquisse. (France 3 Midi-Pyrénées)

De Florence à Paris

Le titre de l’oeuvre n’est pas celui d’origine. Ingres l’appelait L’homme à la cuirasse. C’est son premier acquéreur, le comte de Monbrisson, qui le baptisa Le Condottiere. Acquis par ce savant excentrique en 1860, le tableau est ensuite racheté par Eugène Lecomte, agent de change, collectionneur d'art et... grand-père de Jean Cocteau qui admirait beaucoup Ingres. La toile a passé un peu de temps chez la mère de l’écrivain avant qu’on perde sa trace.

Dans les années 50, on le retrouve chez le galériste et marchand d'art Georges Wildenstein, déjà détenteur de plusieurs peintures signées de Ingres. En 2012, Le Condottiere est acheté par la galerie Talabardon & Gautier. Pour payer ses impôts, cette dernière a dû mettre en vente plusieurs œuvres. C’est ainsi que la mairie de Montauban a pu acquérir cette toile et offrir au musée municipal la 45e oeuvre du peintre montalbanais.

Au musée de Montauban, les œuvres de Ingres sont exposées dans les salons rouges. (France 3 Midi-Pyrénées)