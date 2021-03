La plus grande œuvre sur toile vendue à Dubaï au profit des enfants déshérités

Une oeuvre de l'artiste britannique Sacha Jafri, qui détient le record de la plus grande peinture sur toile au monde, a été vendue 62 millions de dollars (environ 52 millions d'euros) lors d'enchères à Dubaï (Emirats arabes unis), ont annoncé mardi 23 mars les organisateurs.

Baptisée The Journey of Humanity (Le voyage de l'humanité), elle est composée de 70 tableaux qui devaient être vendus indépendamment au fil de l'année au profit de projets caritatifs. Or un Français habitant Dubaï a acheté l'ensemble : "Je viens d'une famille pauvre et je sais ce que c'est que de n'avoir parfois rien à manger, mais je sais qu'au moins j'avais l'amour de mes parents, l'éducation, le soutien", a déclaré à l'AFP André Abdoune, entrepreneur dans les crypto-devises.

"L'oeuvre était très puissante quand je l'ai vue et, pour moi, séparer les tableaux aurait été une erreur", a expliqué l'ancien courtier en Bourse, qui a également insisté sur les conséquences de la pandémie de coronavirus sur les enfants du monde entier. "Nous devons réagir donc si je peux apporter ma petite pièce au puzzle, je suis ravi", a-t-il poursuivi.

Une vente au profit des enfants de régions défavorisées

Les organisateurs de la vente ont précisé que l'oeuvre avait rapporté le double de l'objectif visé par l'artiste. Sacha Jafri comptait en effet récolter 30 millions de dollars pour financer des initiatives en matière de santé, d'hygiène et d'éducation pour des enfants de régions défavorisées à travers le globe.

L'artiste contemporain de 44 ans espère que son oeuvre, inscrite dans le Livre Guinness des records grâce à ses 1.595,76 m2, va susciter un mouvement humanitaire.

Des enfants de 140 pays ont soumis des oeuvres pour qu'elles figurent dans la création du Britannique, qui l'a achevée fin septembre, peu avant qu'elle ne soit décrétée "La plus grande toile d'art" au monde par la célèbre publication.