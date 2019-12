La plus ancienne scène de chasse de l'art préhistorique dénichée en Indonésie

Elle a été peinte il y a plus de 40 000 ans. A titre de comparaison, les peintures rupestres en France de la grotte de Chauvet remontent à environ 35 000 ans, celles de Lascaux à environ 20 000 ans.

C'est sans doute la plus ancienne œuvre d'art figuratif connue. Une scène de chasse préhistorique peinte il y a plus de 40 000 ans a été découverte dans une grotte en Indonésie, rapporte une étude publiée mercredi 11 décembre dans Nature (lien en anglais). Ses représentations, mi-humaines mi-animales, suggèrent une culture artistique aboutie voire les prémices d'une religion. Sur un panneau large de 4,5 mètres, on voit six mammifères (des cochons sauvages et des buffles nains) poursuivis par un groupe de chasseurs armés de lances et de cordes. Ces chasseurs sont dessinés avec un corps humain, mais une tête d'animal (oiseau, reptile, etc) - des figures dites "thérianthropes".

Cette peinture monochrome avait été dénichée en 2017 sur les parois de calcaire d'une grotte sur le site de Leang Bulu Sipong, sur l'île indonésienne de Célèbes, dans un état assez dégradé. Pour dater l'oeuvre, une équipe de l'Université australienne de Griffith s'est servie d'une méthode de datation très précise qui utilise de l'uranium-thorium sur les boursouflures minérales (appelées "pop-corn") agglomérées sur la peinture.

L'œuvre "âgée d'au moins 43 900 ans"

Selon les chercheurs, la peinture remonte à la période du Paléolithique supérieur et est "âgée d'au moins 43 900 ans". Ce qui en fait selon eux "la plus ancienne scène de chasse de l'art préhistorique" connue à ce jour. Il s'agit même, "à [leur] connaissance, de la plus ancienne oeuvre d'art figuratif au monde". Elle détrône ainsi la sculpture en ivoire d'un homme à tête de lion trouvée en Allemagne, considérée jusqu'ici comme la plus ancienne représentation d'une créature thérianthrope (40 000 ans), explique l'étude. A titre de comparaison, les peintures rupestres en France de la grotte de Chauvet (Ardèche) remontent à environ 35 000 ans, celles de Lascaux (Dordogne) à environ 20 000 ans.