"L'art dans tout" à la Piscine de Roubaix, l'exposition hommage au visionnaire William Morris

L'œuvre du visionnaire William Morris est présentée pour la première fois en France. Cet artiste anglais du 19e qui défendait l’art dans tout et pour tous, s'opposait à l’industrialisation et à la déshumanisation des savoir-faire artisanaux. A découvrir jusqu'au 8 janvier 2023 à la Piscine de Roubaix.

William Morris, figure des arts décoratifs, a fortement marqué son époque. Designer textile, écrivain, poète, peintre, dessinateur, architecte, William Morris était aussi militant socialiste, écologiste et théoricien. Ce brillant touche à tout voyait de l'art dans tout. Pour lui la beauté contribuait à donner un sens à l’existence. Il a œuvré à redonner des qualités esthétiques aux objets du quotidien utilisés par toutes les couches sociales de la société. La culture celte et le Moyen-Âge étaient ses principales sources d'inspiration. Une exposition à la Piscine de Roubaix lui est consacrée jusqu'au 8 janvier 2023.

Reportage :: France 3 Nord Pas-de-Calais O. Masure / A. Morvan / M. Graff / A. Thoron

Un artiste visionnaire

L’artiste qui a révolutionné les arts décoratifs était aussi un militant. Il œuvrait pour que l’on considère d’une nouvelle manière l’art et l’artisanat mais aussi les artisans de l’Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle, marquée par l’apparition d’une société industrielle. C'était un fervent défenseur des savoir-faire les plus rares. A ses yeux, un très bon artiste n'avait pas plus de valeur qu'un très bon artisan.

Socialiste convaincu, il s'opposait à toute hiérarchie. William Morris dénonçait la notion de profit au détriment de l'esthétique et de la qualité du produit. Dans sa société créée en 1861 réputée pour ses vitraux, papiers peints et textiles, la dignité des artisans était prise en compte, les profits étaient reversés aux ouvriers et le travail des femmes était autant valorisé que celui des hommes. Fait rarissime en 1870.

Dans ses entreprises, il y autant de femmes que d'hommes, elles sont payées exactement au même salaire que les hommes. Sylvette Botella-Gaudichon Commissaire de l'exposition "William Morris, l'art dans tout"

Son œuvre est incroyablement riche

Artiste, homme politique engagé, William Morris était aussi un visionnaire dans ses écrits et ses pensées. L'intellectuel s'est aussi fait connaître pour ses recueils de poésie et de fictions romanesques. On le considère comme le père de la fantasy qui a inspiré l'œuvre de Tolkien, l'auteur du célèbre Seigneur des anneaux.

L'œuvre de William Morris est donc incroyablement riche et complexe. La Piscine de Roubaix lui rend un bel hommage à travers une centaine d’œuvres, peintures, dessins, mobilier et textiles provenant de la Tate Britain, le Victoria and Albert Museum ainsi que de l’important fond conservé au musée d’Orsay, A la tête du mouvement Arts and Crafts, Willliam Morris représente l'artiste qui a révolutionné l'art décoratif et le design en Grande-Bretagne.

L'affiche de l'exposition consacrée à Willim Morris (La Piscine de Roubaix)

"William Morris (1834-1896) : L'art dans tout", exposition jusqu'au 8 janvier 2023 à la Piscine de Roubaix